Homer 원클릭 설치.
모든 자체 호스팅 서비스를 하나의 아름다운 홈페이지로 정리할 수 있는 매우 간단한 정적 대시보드입니다.
Homer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Homer 활용으로 만들 수 있는 것
Homer는 자체 호스팅 서비스 모음을 깔끔하고 체계적인 홈페이지로 바꿔주는 가볍고 오픈 소스인 대시보드입니다. 단일 YAML 파일을 통해 완전히 구성되며, 데이터베이스나 백엔드가 필요 없습니다. 몇 줄의 코드만으로 서버의 모든 애플리케이션을 위한 세련된 포털을 구축할 수 있습니다. 구성 파일 변경 사항은 페이지 새로 고침 시 즉시 적용되므로 대시보드 유지 관리가 간편합니다.
자체 VPS에 Homer를 자체 호스팅하면 대시보드가 비공개로 유지되고, 정적 파일에서 즉시 로드되며, 제한 없이 사용자 지정할 수 있습니다. PWA 지원을 통해 기본 앱처럼 모바일 장치에 설치되어 귀하와 귀하의 팀이 어디서든 모든 서비스에 빠르게 액세스할 수 있도록 합니다.
Homer의 주요 특징
YAML 구성
전체 대시보드를 단일 config.yml 파일에서 정의합니다. 변경 사항을 확인하기 위해 데이터베이스, 백엔드, 재시작이 필요 없습니다.
스마트 서비스 카드
서비스의 실시간 상태 표시기를 통해 대시보드에서 직접 도달 가능한지 한눈에 확인할 수 있습니다.
퍼지 검색
내장된 퍼지 검색 및 키보드 단축키를 통해 모든 서비스나 링크를 빠르게 찾고, 키보드만으로도 빠르게 탐색할 수 있습니다.
PWA 지원
어떤 기기에서든 Homer를 프로그레시브 웹 앱으로 설치하여 자체 호스팅 서비스에 즉각적이고 북마크 없이 액세스할 수 있습니다.
테마 맞춤 설정
Catppuccin 및 Dracula와 같은 커뮤니티 테마 중에서 선택하거나, 자신만의 CSS 오버라이드를 작성하여 어떤 스타일에든 맞출 수 있습니다.
Hostinger에서 Homer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.