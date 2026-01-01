Homer는 자체 호스팅 서비스 모음을 깔끔하고 체계적인 홈페이지로 바꿔주는 가볍고 오픈 소스인 대시보드입니다. 단일 YAML 파일을 통해 완전히 구성되며, 데이터베이스나 백엔드가 필요 없습니다. 몇 줄의 코드만으로 서버의 모든 애플리케이션을 위한 세련된 포털을 구축할 수 있습니다. 구성 파일 변경 사항은 페이지 새로 고침 시 즉시 적용되므로 대시보드 유지 관리가 간편합니다.

자체 VPS에 Homer를 자체 호스팅하면 대시보드가 비공개로 유지되고, 정적 파일에서 즉시 로드되며, 제한 없이 사용자 지정할 수 있습니다. PWA 지원을 통해 기본 앱처럼 모바일 장치에 설치되어 귀하와 귀하의 팀이 어디서든 모든 서비스에 빠르게 액세스할 수 있도록 합니다.