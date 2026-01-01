Paisa 원클릭 설치.
오픈 소스 개인 재정 추적기는 복식 부기를 통해 자산, 지출, 순자산에 대한 완벽한 가시성을 제공합니다.
Paisa용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Paisa 활용으로 만들 수 있는 것
Paisa는 복식 부기 모델을 기반으로 구축된 자체 호스팅 개인 재무 추적기입니다. 이는 사용자가 전적으로 소유하는 일반 텍스트 저널 파일을 사용하여 자산, 부채, 수입, 지출, 순자산 등 재무 상태에 대한 정확하고 완전한 그림을 제공합니다. 클라우드 기반 금융 앱과 달리, 모든 데이터는 사용자 자신의 서버에 저장되며 구독료가 없고 제3자가 재무 기록에 접근하지 않습니다.
웹 인터페이스는 회계 저널을 카테고리별 지출 분석, 자산 배분 차트, 은퇴 목표 예측, 뮤추얼 펀드 및 주식에 대한 투자 수익 추적과 같은 대화형 대시보드로 변환합니다. 다중 통화 지원은 여러 국가 또는 자산 클래스에 분산된 재무를 처리합니다.
Paisa의 주요 특징
복식 부기
모든 거래는 일치하는 차변 및 대변 항목으로 기록되어, 오류를 자동으로 잡아내는 수학적으로 정확한 추적을 제공합니다.
순자산 대시보드
단일 보기는 시간이 지남에 따라 모든 자산과 부채를 집계하여, 전반적인 재정 상태가 매월 어떻게 변하는지 보여줍니다.
투자 수익 추적
XIRR 계산을 통해 뮤추얼 펀드 및 주식 성과를 추적하여 각 보유 자산의 실제 연간 수익률을 항상 알 수 있습니다.
예산 대비 실적 분석
카테고리별로 계획된 지출과 실제 지출을 비교하여, 돈이 실제로 어디에 사용되는지, 그리고 어디에 사용될 예정이었는지를 파악할 수 있습니다.
일반 텍스트 데이터 파일
모든 금융 데이터는 애플리케이션과 독립적으로 편집, 버전 관리 및 백업할 수 있는 사람이 읽을 수 있는 저널 파일에 저장됩니다.
Hostinger에서 Paisa을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.