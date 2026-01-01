Paisa는 복식 부기 모델을 기반으로 구축된 자체 호스팅 개인 재무 추적기입니다. 이는 사용자가 전적으로 소유하는 일반 텍스트 저널 파일을 사용하여 자산, 부채, 수입, 지출, 순자산 등 재무 상태에 대한 정확하고 완전한 그림을 제공합니다. 클라우드 기반 금융 앱과 달리, 모든 데이터는 사용자 자신의 서버에 저장되며 구독료가 없고 제3자가 재무 기록에 접근하지 않습니다.

웹 인터페이스는 회계 저널을 카테고리별 지출 분석, 자산 배분 차트, 은퇴 목표 예측, 뮤추얼 펀드 및 주식에 대한 투자 수익 추적과 같은 대화형 대시보드로 변환합니다. 다중 통화 지원은 여러 국가 또는 자산 클래스에 분산된 재무를 처리합니다.