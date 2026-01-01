Matrix Synapse는 Matrix 오픈 통신 프로토콜을 위한 레퍼런스 홈서버로, 실시간 메시징, 음성 및 영상 통화, 파일 공유, 그리고 서버의 연합 네트워크 전반에 걸친 종단 간 암호화를 가능하게 합니다. 전 세계 정부, 대학 및 기업에서 신뢰하는 Synapse는 모든 데이터를 자체 인프라에 보관하면서 사용자가 안전하게 통신할 수 있도록 합니다.

연합(Federation)을 통해 서버는 다른 Matrix 서버와 원활하게 연결될 수 있으며, 따라서 사용자는 글로벌 Matrix 네트워크의 누구와도 소통할 수 있습니다. Slack, Discord, IRC, Telegram과의 브리지를 통해 Synapse는 모든 사람을 단일 플랫폼으로 강제하지 않고 기존 통신 워크플로에 통합됩니다.