Matrix Synapse 원클릭 설치 배포.
완전한 연동 지원을 통해 안전한 실시간 통신을 위한 분산형 종단 간 암호화 채팅 서버입니다.
Matrix Synapse용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Matrix Synapse 활용으로 만들 수 있는 것
Matrix Synapse는 Matrix 오픈 통신 프로토콜을 위한 레퍼런스 홈서버로, 실시간 메시징, 음성 및 영상 통화, 파일 공유, 그리고 서버의 연합 네트워크 전반에 걸친 종단 간 암호화를 가능하게 합니다. 전 세계 정부, 대학 및 기업에서 신뢰하는 Synapse는 모든 데이터를 자체 인프라에 보관하면서 사용자가 안전하게 통신할 수 있도록 합니다.
연합(Federation)을 통해 서버는 다른 Matrix 서버와 원활하게 연결될 수 있으며, 따라서 사용자는 글로벌 Matrix 네트워크의 누구와도 소통할 수 있습니다. Slack, Discord, IRC, Telegram과의 브리지를 통해 Synapse는 모든 사람을 단일 플랫폼으로 강제하지 않고 기존 통신 워크플로에 통합됩니다.
Matrix Synapse의 주요 특징
종단 간 암호화
모든 비공개 메시지 및 그룹 채팅은 기본적으로 암호화되어, 서버 관리자로부터도 데이터가 비공개로 유지되도록 보장합니다.
페더레이션 지원
전 세계 모든 Matrix 서버의 사용자와 원활한 서버 간 연동을 통해 소통합니다.
플랫폼 브릿지
프로토콜 브리지를 통해 Slack, Discord, IRC, Telegram 및 기타 플랫폼에 연결하세요.
방과 공간
체계적인 커뮤니케이션을 위해 룸, 스페이스, 스레드, 반응, 메시지 편집 기능으로 대화를 정리합니다.
음성 및 영상 통화
외부 서비스 없이 Matrix 클라이언트 내에서 직접 VoIP 음성 및 영상 통화를 걸 수 있습니다.
SSO 통합
엔터프라이즈 싱글 사인온(SSO)을 위해 OIDC, SAML, CAS 제공업체를 통해 사용자를 인증합니다.
Hostinger에서 Matrix Synapse을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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