원클릭 설치로 Letta 배포
시간이 지남에 따라 학습하고 개선되는 영구 메모리를 갖춘 상태 저장 AI 에이전트 구축을 위한 오픈 소스 프레임워크.
Letta용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Letta 활용으로 만들 수 있는 것
Letta는 장기 기억을 가진 AI 에이전트를 생성하기 위한 오픈소스 프레임워크로, 대화에서 학습하고 시간이 지남에 따라 개선될 수 있도록 합니다. 상태 비저장 챗봇과 달리, Letta 에이전트는 세션 간에 지속되는 메모리 블록을 유지하고, 사용자 선호도를 기억하며, 축적된 경험을 바탕으로 동작을 조정합니다.
VPS에 Letta를 자체 호스팅하면 에이전트 데이터 및 메모리에 대한 완전한 제어권을 가지게 되며, 메모리 관리를 위한 요청당 API 비용을 없애고, OpenAI 및 Anthropic부터 로컬 호스팅 Ollama 모델에 이르기까지 모든 LLM 제공업체를 벤더 종속 없이 통합할 수 있습니다.
Letta의 주요 특징
에이전트 지속성 메모리
에이전트는 구조화된 메모리 블록을 사용하여 세션 간 컨텍스트를 유지하므로, 과거 대화나 사용자 기본 설정을 잊지 않습니다.
다중 공급자 LLM 지원
OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama 등과 연결하여 에이전트 로직을 변경하지 않고도 모델을 교체할 수 있습니다.
REST API 및 SDK
Python 및 TypeScript SDK를 갖춘 전체 REST API를 통해 상태 저장 에이전트를 모든 애플리케이션 또는 워크플로에 통합할 수 있습니다.
다중 에이전트 오케스트레이션
에이전트 간 통신, 공유 메모리 및 조율된 작업 실행을 통해 복잡한 파이프라인을 구축합니다.
도구 실행
에이전트는 사용자 지정 도구를 호출하고 샌드박스 환경에서 코드를 실행하여 실제 세계에 작용할 수 있습니다.
메모리 자가 편집
에이전트는 자체 메모리 블록을 실시간으로 업데이트하여 지속적인 자기 개선 및 적응형 행동을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Letta을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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