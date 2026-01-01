Letta는 장기 기억을 가진 AI 에이전트를 생성하기 위한 오픈소스 프레임워크로, 대화에서 학습하고 시간이 지남에 따라 개선될 수 있도록 합니다. 상태 비저장 챗봇과 달리, Letta 에이전트는 세션 간에 지속되는 메모리 블록을 유지하고, 사용자 선호도를 기억하며, 축적된 경험을 바탕으로 동작을 조정합니다.

VPS에 Letta를 자체 호스팅하면 에이전트 데이터 및 메모리에 대한 완전한 제어권을 가지게 되며, 메모리 관리를 위한 요청당 API 비용을 없애고, OpenAI 및 Anthropic부터 로컬 호스팅 Ollama 모델에 이르기까지 모든 LLM 제공업체를 벤더 종속 없이 통합할 수 있습니다.