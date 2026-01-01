SuggestArr는 미디어 서버(Jellyfin, Plex 또는 Emby) 및 Seer 인스턴스에 연결하여 미디어 검색 및 요청 주기를 자동화합니다. 최근 시청 기록을 읽어오고, TMDb 데이터베이스를 통해 유사한 영화 및 TV 프로그램을 찾으며, 구성 가능한 일정에 따라 다운로드 요청을 자동으로 제출합니다. 이는 오늘 시청하는 콘텐츠와 내일 라이브러리에 나타날 콘텐츠 사이의 순환을 완성합니다.

수동 요청 워크플로우와 달리, SuggestArr는 자동으로 실행됩니다. 모든 OpenAI 호환 API(로컬 Ollama 포함)를 사용하는 선택적 AI 모드는 자연어 검색 기능과 함께 초개인화된 추천을 추가합니다. 설정은 배포 후 웹 UI 마법사를 통해 이루어지며, 배포 시 API 자격 증명은 필요하지 않습니다.