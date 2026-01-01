SuggestArr 원클릭 설치
Seer를 통해 시청 기록을 분석하고 유사한 콘텐츠를 요청하는 자동화된 미디어 추천 엔진.
SuggestArr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SuggestArr 활용으로 만들 수 있는 것
SuggestArr는 미디어 서버(Jellyfin, Plex 또는 Emby) 및 Seer 인스턴스에 연결하여 미디어 검색 및 요청 주기를 자동화합니다. 최근 시청 기록을 읽어오고, TMDb 데이터베이스를 통해 유사한 영화 및 TV 프로그램을 찾으며, 구성 가능한 일정에 따라 다운로드 요청을 자동으로 제출합니다. 이는 오늘 시청하는 콘텐츠와 내일 라이브러리에 나타날 콘텐츠 사이의 순환을 완성합니다.
수동 요청 워크플로우와 달리, SuggestArr는 자동으로 실행됩니다. 모든 OpenAI 호환 API(로컬 Ollama 포함)를 사용하는 선택적 AI 모드는 자연어 검색 기능과 함께 초개인화된 추천을 추가합니다. 설정은 배포 후 웹 UI 마법사를 통해 이루어지며, 배포 시 API 자격 증명은 필요하지 않습니다.
SuggestArr의 주요 특징
시청 기록 분석
Jellyfin, Plex 또는 Emby에서 최근 재생 기록을 읽어와 사용자들이 무엇을 시청하는지 파악하고 새로운 추천을 위한 관련성 있는 후보를 제시합니다.
자동화된 요청 제출
초기 설정 후 수동 개입 없이 구성 가능한 cron 스케줄에 따라 Seer 인스턴스로 미디어 요청을 직접 전송합니다.
TMDb 기반 추천
장르, 평점, 개봉 연도, 언어, 스트리밍 가능 여부 필터를 사용하여 The Movie Database API로 유사한 제목을 찾아냅니다.
AI 구동 발견
OpenAI, Ollama, Gemini 또는 LiteLLM과의 선택적 LLM 통합은 개인화된 추천을 제공하고 자연어 미디어 검색을 가능하게 합니다.
실시간 로그 뷰어
각 자동화 실행 시 추천, 요청, 건너뛰기된 내용을 정확히 보여주는 실시간 필터링 로그가 포함된 내장 대시보드.
Hostinger에서 SuggestArr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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