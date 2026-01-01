PufferPanel은 무료 오픈소스 웹 기반 게임 서버 관리 패널로, 단일 인터페이스에서 전용 게임 서버를 생성, 구성 및 운영할 수 있도록 해줍니다. Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source 엔진 게임을 포함한 다양한 타이틀을 기본적으로 지원하며, 템플릿을 사용하여 명령줄을 건드리지 않고도 새로운 서버 유형을 빠르게 시작할 수 있습니다.

VPS에 PufferPanel을 자체 호스팅하면 내장된 사용자 역할, SFTP 액세스 및 실시간 콘솔 출력을 통해 게임 서버, 플레이어 데이터 및 모딩 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 상용 제어판에 대한 경량 대안이며 단일 VPS 게임 커뮤니티와 자연스럽게 어울립니다.