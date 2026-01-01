원클릭 설치로 PufferPanel 배포
Minecraft, Factorio, Rust 및 기타 다양한 게임을 위한 웹 UI를 사용하는 오픈 소스 게임 서버 관리 패널
PufferPanel용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PufferPanel 활용으로 만들 수 있는 것
PufferPanel은 무료 오픈소스 웹 기반 게임 서버 관리 패널로, 단일 인터페이스에서 전용 게임 서버를 생성, 구성 및 운영할 수 있도록 해줍니다. Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source 엔진 게임을 포함한 다양한 타이틀을 기본적으로 지원하며, 템플릿을 사용하여 명령줄을 건드리지 않고도 새로운 서버 유형을 빠르게 시작할 수 있습니다.
VPS에 PufferPanel을 자체 호스팅하면 내장된 사용자 역할, SFTP 액세스 및 실시간 콘솔 출력을 통해 게임 서버, 플레이어 데이터 및 모딩 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 상용 제어판에 대한 경량 대안이며 단일 VPS 게임 커뮤니티와 자연스럽게 어울립니다.
PufferPanel의 주요 특징
다중 게임 지원
마인크래프트, 팩토리오, 러스트, ARK, 소스 엔진 게임 등 다양한 게임을 위한 내장 템플릿이 제공되며, 사용자 지정 템플릿도 추가할 수 있습니다.
웹 기반 콘솔
깔끔한 웹 UI를 통해 모든 게임 서버를 관리할 수 있으며, 실시간 콘솔 출력, 시작/중지 제어, 실시간 리소스 사용량 통계도 함께 제공됩니다.
사용자 역할 및 권한
친구, 운영자 또는 관리자에게 범위가 지정된 액세스 권한을 부여하여 루트 계정을 공유하지 않고도 여러 사람이 서버를 운영하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
SFTP 파일 액세스
내장 SFTP 서버를 통해 사용자는 모드, 월드 및 구성 파일을 게임 서버에 직접 업로드할 수 있습니다.
예정된 작업
내장된 작업 스케줄러를 사용하여 서버별 재시작, 백업 및 기타 반복 작업을 자동화합니다.
OAuth2 API
OAuth2로 보호되는 REST API를 통해 외부 도구, 봇 및 대시보드가 게임 서버 플릿과 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 PufferPanel을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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