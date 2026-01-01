OwnTracks Recorder 원클릭 설치.
OwnTracks 휴대폰 앱이 MQTT를 통해 발행한 위치 데이터를 저장하고 시각화하는 자체 호스팅 백엔드입니다.
OwnTracks Recorder용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OwnTracks Recorder 활용으로 만들 수 있는 것
OwnTracks Recorder는 OwnTracks iOS 및 Android 앱의 공식 백엔드이며, 상업용 위치 공유 서비스에 대한 완전한 자체 호스팅 대안을 제공합니다. Recorder는 개인 MQTT 브로커를 구독하고, 휴대폰에서 위치 게시를 수집하며, 외부 데이터베이스 없이 모든 지점을 디스크에 일반 파일로 저장합니다.
내장된 HTTP 서버는 REST API, 라이브 WebSocket 스트림, 그리고 마지막 위치, 일일 경로, GeoJSON 지도를 위한 미리 만들어진 뷰를 노출합니다. 이 템플릿은 Recorder를 Eclipse Mosquitto 브로커와 함께 번들로 제공하며, 이 브로커는 기본적으로 암호 인증이 활성화되어 있어 OwnTracks 앱을 VPS로 지정하고 이동 데이터를 제3자에게 보내지 않고도 위치 기록을 수집하기 시작할 수 있습니다.
OwnTracks Recorder의 주요 특징
사설 위치 백엔드
타사 클라우드 개입 없이 OwnTracks 앱에서 게시된 모든 위치를 사용자 자신의 서버에 저장합니다.
내장형 MQTT 브로커
비밀번호 인증이 번들된 Eclipse Mosquitto는 인터넷 어디에서든 휴대폰이 연결할 수 있도록 준비되었습니다.
실시간 지도 및 경로
웹 UI는 최종 위치, 일일 이동 경로, 그리고 새로운 위치가 수신될 때 WebSocket을 통해 업데이트되는 실시간 지도를 표시합니다.
REST 및 WebSocket API
저장된 위치를 JSON, GeoJSON 또는 CSV 형식으로 문서화된 REST API를 통해 쿼리하거나, WebSocket을 통해 업데이트를 스트리밍합니다.
일반 파일 저장
SQL 데이터베이스를 운영할 필요가 없습니다 — 포인트는 백업, 검사 및 보관이 용이한 플랫 파일로 기록됩니다.
Lua 훅 및 ocat
번들로 제공되는 ocat 유틸리티를 사용하여 Lua 훅으로 수집을 확장하고 명령줄에서 쿼리 기록을 조회합니다.
Hostinger에서 OwnTracks Recorder을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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