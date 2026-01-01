OwnTracks Recorder는 OwnTracks iOS 및 Android 앱의 공식 백엔드이며, 상업용 위치 공유 서비스에 대한 완전한 자체 호스팅 대안을 제공합니다. Recorder는 개인 MQTT 브로커를 구독하고, 휴대폰에서 위치 게시를 수집하며, 외부 데이터베이스 없이 모든 지점을 디스크에 일반 파일로 저장합니다.

내장된 HTTP 서버는 REST API, 라이브 WebSocket 스트림, 그리고 마지막 위치, 일일 경로, GeoJSON 지도를 위한 미리 만들어진 뷰를 노출합니다. 이 템플릿은 Recorder를 Eclipse Mosquitto 브로커와 함께 번들로 제공하며, 이 브로커는 기본적으로 암호 인증이 활성화되어 있어 OwnTracks 앱을 VPS로 지정하고 이동 데이터를 제3자에게 보내지 않고도 위치 기록을 수집하기 시작할 수 있습니다.