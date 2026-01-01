Traggo는 엄격한 프로젝트 계층 구조 내의 행이 아닌 타임라인의 스팬으로 모든 항목을 구성하는 오픈 소스, 자체 호스팅 시간 추적기입니다. 각 항목은 client , project , task , billable 등 원하는 모든 임의의 태그로 풍부해지며, 대시보드는 미리 하나의 정식 분류를 선택하도록 강요하지 않고 필요한 방식으로 태그를 조합하여 시간을 분석합니다.

자체 VPS에 Traggo를 자체 호스팅하면 SaaS 시간 추적 제공업체 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 작업 시간 기록표, 클라이언트 정보 및 청구 관련 컨텍스트를 유지할 수 있습니다. 단일 Go 바이너리와 SQLite 데이터베이스는 작은 VPS에서 다른 서비스와 공존할 수 있을 만큼 가볍게 만들며, 태그 기반 모델은 컨설턴트, 프리랜서, 에이전시 및 제품 팀 모두에게 적합합니다.