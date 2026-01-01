원클릭 설치로 Traggo 배포
프로젝트 계층 구조를 유연한 라벨링된 타임라인으로 대체하는 자체 호스팅 태그 기반 시간 추적기입니다.
Traggo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Traggo 활용으로 만들 수 있는 것
Traggo는 엄격한 프로젝트 계층 구조 내의 행이 아닌 타임라인의 스팬으로 모든 항목을 구성하는 오픈 소스, 자체 호스팅 시간 추적기입니다. 각 항목은
client,
project,
task,
billable 등 원하는 모든 임의의 태그로 풍부해지며, 대시보드는 미리 하나의 정식 분류를 선택하도록 강요하지 않고 필요한 방식으로 태그를 조합하여 시간을 분석합니다.
자체 VPS에 Traggo를 자체 호스팅하면 SaaS 시간 추적 제공업체 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 작업 시간 기록표, 클라이언트 정보 및 청구 관련 컨텍스트를 유지할 수 있습니다. 단일 Go 바이너리와 SQLite 데이터베이스는 작은 VPS에서 다른 서비스와 공존할 수 있을 만큼 가볍게 만들며, 태그 기반 모델은 컨설턴트, 프리랜서, 에이전시 및 제품 팀 모두에게 적합합니다.
Traggo의 주요 특징
태그 기반 추적
중첩된 프로젝트 계층 구조를 임의의 태그로 대체하여 동일한 항목이 클라이언트, 프로젝트 및 청구 가능 보고서에 동시에 표시될 수 있도록 합니다.
타임라인 보기
일일 타임라인에서 스팬을 드래그하여 정확한 타임스탬프를 입력할 필요 없이 시간 기록을 빠르게 시작, 중지, 분할 및 편집할 수 있습니다.
유연한 보고
설정 가능한 날짜 범위에 걸쳐 어떤 태그 조합으로든 추적된 시간을 분류하고, 청구를 위해 그 결과를 CSV로 내보낼 수 있습니다.
다중 사용자 지원
관리자 및 일반 역할을 가진 별도의 사용자 계정을 생성하여 소규모 팀이 격리된 근무 시간표로 단일 Traggo 인스턴스를 공유할 수 있도록 합니다.
GraphQL API
웹 UI를 스크래핑하는 대신, 문서화된 GraphQL API를 통해 자동화, 대시보드 및 통합을 구동합니다.
낮은 리소스 사용량
SQLite를 기반으로 하는 단일 Go 바이너리는 디스크 및 메모리 사용량이 적어, 새로운 리소스를 프로비저닝할 필요 없이 기존 VPS에 추가하기에 이상적입니다.
Hostinger에서 Traggo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
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