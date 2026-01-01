WeKnora는 텐센트의 오픈소스 LLM 기반 지식 프레임워크로, 흩어진 문서를 쿼리 가능하고 추론 가능한 지식 자산으로 변환합니다. 이는 RAG 기반 질의응답, 다단계 추론을 위한 ReAct 에이전트, 그리고 원본 문서를 대화형 지식 그래프가 있는 자체 유지 마크다운 지식 기반으로 추출하는 Wiki Mode를 결합합니다.

자체 VPS에 WeKnora를 자체 호스팅하면 독점 문서, 임베딩 및 대화 기록을 전적으로 제어할 수 있습니다. 오픈AI, 딥시크, 큐웬, 클로드 또는 로컬 올라마 모델 등 20개 이상의 LLM 제공업체 중 어느 것이든 연결하고, 민감한 데이터를 타사 서비스로 전송하지 않고도 여러 벡터 백엔드 중에서 선택할 수 있습니다.