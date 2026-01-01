WeKnora 원클릭 설치
문서를 쿼리 가능한 RAG, 추론 에이전트 및 자체 유지 관리 위키로 변환하는 오픈 소스 LLM 지식 플랫폼입니다.
WeKnora용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WeKnora 활용으로 만들 수 있는 것
WeKnora는 텐센트의 오픈소스 LLM 기반 지식 프레임워크로, 흩어진 문서를 쿼리 가능하고 추론 가능한 지식 자산으로 변환합니다. 이는 RAG 기반 질의응답, 다단계 추론을 위한 ReAct 에이전트, 그리고 원본 문서를 대화형 지식 그래프가 있는 자체 유지 마크다운 지식 기반으로 추출하는 Wiki Mode를 결합합니다.
자체 VPS에 WeKnora를 자체 호스팅하면 독점 문서, 임베딩 및 대화 기록을 전적으로 제어할 수 있습니다. 오픈AI, 딥시크, 큐웬, 클로드 또는 로컬 올라마 모델 등 20개 이상의 LLM 제공업체 중 어느 것이든 연결하고, 민감한 데이터를 타사 서비스로 전송하지 않고도 여러 벡터 백엔드 중에서 선택할 수 있습니다.
WeKnora의 주요 특징
위키 모드
에이전트는 원본 문서를 자체 유지 관리되는 마크다운 지식 기반으로 정제하며, 개념 간의 관계를 탐색할 수 있는 대화형 지식 그래프를 제공합니다.
ReAct 에이전트
다단계 추론 에이전트는 단일 샷 RAG가 답변할 수 없는 복잡한 쿼리를 처리하기 위해 검색, MCP 도구 및 웹 검색을 자율적으로 조정합니다.
심층 문서 파싱
레이아웃 인식 추출은 PDF, Word, Excel, PowerPoint 및 스캔한 이미지를 포함한 10가지 이상의 형식을 테이블, 그림 및 구조를 보존하면서 처리합니다.
멀티 LLM 지원
OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude 및 로컬 Ollama 모델을 포함한 20개 이상의 LLM 제공업체를 단일 공급업체에 종속되거나 재인덱싱할 필요 없이 연결할 수 있습니다.
지식 그래프 검색
선택적 GraphRAG 및 Neo4j 통합은 평면 벡터 검색이 지원하는 것 이상의 문서 간 추론 및 관계 쿼리를 가능하게 합니다.
통합 자동 동기화
Feishu, Notion, Yuque에서 직접 문서를 가져와 팀이 이미 사용하는 시스템과 지식 기반을 일치시키세요.
Hostinger에서 WeKnora을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.