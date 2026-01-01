Profilarr는 자체 호스팅된 Radarr 및 Sonarr 인스턴스를 커뮤니티에서 유지 관리하는 품질 프로필 및 사용자 지정 형식 데이터베이스에 연결하여, 수동 입력이 필요 없이 테스트된 구성을 자동으로 적용합니다. 이는 각 인스턴스별 조정에 소요되는 시간을 단일 동기화 작업으로 대체하여, 스택에 있는 모든 arr 앱이 최신 커뮤니티 표준에 맞춰 유지되도록 합니다.

미디어 스택과 함께 Profilarr를 자체 호스팅하는 것은 프로필 업데이트가 사용자의 일정에 따라 이루어지며, 무엇이 변경되었고 그 이유에 대한 완전한 가시성을 제공하며, 로컬 앱으로 구성을 푸시하기 위해 외부 서비스에 의존할 필요가 없음을 의미합니다.