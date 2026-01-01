원클릭 설치로 Profilarr 배포
커뮤니티 데이터베이스의 품질 프로필과 사용자 지정 형식을 Radarr 및 Sonarr 인스턴스로 동기화하는 자동화 도구.
Profilarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Profilarr 활용으로 만들 수 있는 것
Profilarr는 자체 호스팅된 Radarr 및 Sonarr 인스턴스를 커뮤니티에서 유지 관리하는 품질 프로필 및 사용자 지정 형식 데이터베이스에 연결하여, 수동 입력이 필요 없이 테스트된 구성을 자동으로 적용합니다. 이는 각 인스턴스별 조정에 소요되는 시간을 단일 동기화 작업으로 대체하여, 스택에 있는 모든 arr 앱이 최신 커뮤니티 표준에 맞춰 유지되도록 합니다.
미디어 스택과 함께 Profilarr를 자체 호스팅하는 것은 프로필 업데이트가 사용자의 일정에 따라 이루어지며, 무엇이 변경되었고 그 이유에 대한 완전한 가시성을 제공하며, 로컬 앱으로 구성을 푸시하기 위해 외부 서비스에 의존할 필요가 없음을 의미합니다.
Profilarr의 주요 특징
프로필 동기화 자동화
원격 커뮤니티 데이터베이스에서 품질 프로필을 가져와 인스턴스 간 수동 복사-붙여넣기 없이 Radarr 및 Sonarr에 적용합니다.
사용자 정의 형식 관리
사용자 지정 형식 정의 및 점수를 동기화하여 스택의 모든 인스턴스가 동일하게 테스트된 구성을 사용하도록 합니다.
다중 인스턴스 지원
단일 인터페이스에서 여러 Radarr 및 Sonarr 인스턴스를 관리하며, 노력 중복 없이 모든 인스턴스를 일관되게 유지합니다.
웹 UI 포함
연결 관리, 동기화 트리거, 적용된 변경 사항 검토를 위한 브라우저 기반 인터페이스 — SSH 또는 CLI가 필요 없습니다.
영구 구성
모든 인스턴스 자격 증명 및 동기화 상태는 명명된 Docker 볼륨에 저장되며, 컨테이너 재시작 및 이미지 업그레이드 후에도 유지됩니다.
Hostinger에서 Profilarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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