Serge 원클릭 설치.
LLaMA 및 Alpaca 모델을 llama.cpp를 통해 로컬에서 실행하고 API 비용이 들지 않는 자체 호스팅 채팅 인터페이스.
Serge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Serge 활용으로 만들 수 있는 것
Serge는 llama.cpp를 통해 LLaMA 계열 언어 모델을 로컬에서 실행하기 위한 오픈소스 채팅 인터페이스이며, Alpaca, Vicuna, GPT4All 및 기타 커뮤니티 미세 조정 모델에 대한 최고 수준의 지원을 제공합니다. 이는 SvelteKit 웹 UI, FastAPI 백엔드, Redis 기반 모델 레지스트리를 단일 컨테이너에 통합하여, 여러 서비스를 연결할 필요 없이 GGUF 모델을 가져오고, 채팅 세션을 관리하며, 추론 매개변수를 조정할 수 있도록 합니다.
Serge를 자체 호스팅하면 모든 프롬프트와 응답이 사용자 자신의 VPS에 유지됩니다. 외부 API, 원격 측정, 토큰당 비용이 발생하지 않습니다. CPU 전용 추론은 즉시 작동하며, 클라우드 GPU 비용을 지불하거나 타사 AI 서비스에 가입할 필요 없이 개인 LLM을 실행하는 실용적인 방법입니다.
Serge의 주요 특징
CPU에서 실행됩니다
llama.cpp는 GPU 없이 완전한 로컬 추론을 지원하므로, 표준 VPS에서 양자화된 LLaMA 모델과 대화할 수 있습니다.
내장형 모델 레지스트리
Alpaca, Vicuna, GPT4All 및 기타 GGUF 모델을 수동 파일 복사 없이 웹 UI에서 직접 가져와 전환할 수 있습니다.
튜닝 가능한 추론
온도, top-k, top-p, 컨텍스트 길이 및 기타 생성 매개변수를 채팅별로 조정하여 응답 스타일과 품질을 제어할 수 있습니다.
지속적인 채팅 기록
대화 및 다운로드된 모델 가중치는 Docker 볼륨에 저장되며, 컨테이너 재시작 및 업그레이드 후에도 유지됩니다.
REST API 포함
FastAPI 백엔드는 채팅, 모델, 세션 엔드포인트를 제공하여 사용자 지정 스크립트, 봇 또는 앱과 Serge를 통합할 수 있습니다.
외부 API 키 없음
모든 것이 하나의 컨테이너에서 실행되며, OpenAI, Anthropic 또는 클라우드 계정이 필요하지 않습니다. 프롬프트는 VPS를 벗어나지 않습니다.
Hostinger에서 Serge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.