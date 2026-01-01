Serge는 llama.cpp를 통해 LLaMA 계열 언어 모델을 로컬에서 실행하기 위한 오픈소스 채팅 인터페이스이며, Alpaca, Vicuna, GPT4All 및 기타 커뮤니티 미세 조정 모델에 대한 최고 수준의 지원을 제공합니다. 이는 SvelteKit 웹 UI, FastAPI 백엔드, Redis 기반 모델 레지스트리를 단일 컨테이너에 통합하여, 여러 서비스를 연결할 필요 없이 GGUF 모델을 가져오고, 채팅 세션을 관리하며, 추론 매개변수를 조정할 수 있도록 합니다.

Serge를 자체 호스팅하면 모든 프롬프트와 응답이 사용자 자신의 VPS에 유지됩니다. 외부 API, 원격 측정, 토큰당 비용이 발생하지 않습니다. CPU 전용 추론은 즉시 작동하며, 클라우드 GPU 비용을 지불하거나 타사 AI 서비스에 가입할 필요 없이 개인 LLM을 실행하는 실용적인 방법입니다.