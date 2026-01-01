Vitess 원클릭 설치 배포
자동화된 샤딩, 연결 풀링 및 쿼리 라우팅을 지원하는 MySQL 수평 확장을 위한 데이터베이스 클러스터링 시스템
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Vitess 활용으로 만들 수 있는 것
Vitess는 MySQL을 수평적으로 확장하도록 구축된 오픈 소스 데이터베이스 클러스터링 시스템입니다. 원래 YouTube에서 하루 수십억 건의 쿼리를 처리하기 위해 개발되었으며, 애플리케이션 수준 변경 없이 표준 MySQL 인스턴스 위에 자동 샤딩, 지능형 쿼리 라우팅 및 연결 풀링을 제공합니다.
VPS에서 Vitess를 자체 호스팅하면 트래픽이 많은 애플리케이션을 위한 YouTube 수준의 데이터베이스 확장 인프라를 얻을 수 있습니다. 데이터베이스 부하를 줄이기 위해 연결 다중화를 처리하고, 다운타임 없이 온라인 스키마 변경을 지원하며, 애플리케이션에는 단일 데이터베이스로 나타나는 여러 샤드에 걸쳐 통합된 쿼리 인터페이스를 제공합니다.
Vitess의 주요 특징
수평 샤딩
단일 서버가 처리할 수 있는 수준을 넘어 쓰기 용량을 확장하기 위해 여러 MySQL 인스턴스에 데이터를 자동으로 분산합니다.
연결 풀링
Vitess는 수천 개의 애플리케이션 연결을 소규모 MySQL 연결 풀로 다중화하여 데이터베이스 서버 부하를 획기적으로 줄입니다.
온라인 스키마 변경
Vitess의 관리형 온라인 DDL 실행을 사용하여 대규모 데이터셋에서 잠금 또는 다운타임 없이 테이블 스키마를 변경합니다.
쿼리 라우팅
쿼리는 샤딩 키를 기반으로 올바른 샤드로 자동으로 라우팅되며, 애플리케이션 계층에는 투명합니다.
MySQL 호환
애플리케이션은 표준 MySQL 드라이버 및 프로토콜을 사용하여 코드 변경 없이 Vitess에 연결됩니다.
Hostinger에서 Vitess을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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