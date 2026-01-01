Vitess는 MySQL을 수평적으로 확장하도록 구축된 오픈 소스 데이터베이스 클러스터링 시스템입니다. 원래 YouTube에서 하루 수십억 건의 쿼리를 처리하기 위해 개발되었으며, 애플리케이션 수준 변경 없이 표준 MySQL 인스턴스 위에 자동 샤딩, 지능형 쿼리 라우팅 및 연결 풀링을 제공합니다.

VPS에서 Vitess를 자체 호스팅하면 트래픽이 많은 애플리케이션을 위한 YouTube 수준의 데이터베이스 확장 인프라를 얻을 수 있습니다. 데이터베이스 부하를 줄이기 위해 연결 다중화를 처리하고, 다운타임 없이 온라인 스키마 변경을 지원하며, 애플리케이션에는 단일 데이터베이스로 나타나는 여러 샤드에 걸쳐 통합된 쿼리 인터페이스를 제공합니다.