Scada-LTS는 자바 기반의 웹 네이티브 SCADA(감독 제어 및 데이터 수집) 시스템으로, 브라우저에서 산업 장비를 모니터링하고 제어해야 하는 엔지니어를 위해 설계되었습니다. 검증된 Mango Automation 코드베이스에서 포크된 이 시스템은 그래픽 뷰 편집기, 기록 데이터 로깅, 알람 관리, 스크립팅, 그리고 Modbus, SNMP, OPC 및 기타 산업 프로토콜용 내장 드라이버를 제공하며, 독점 라이선스나 태그당 비용은 없습니다.

자체 VPS에 Scada-LTS를 자체 호스팅하면 프로세스 데이터, 장치 자격 증명 및 운영자 활동을 전적으로 인프라 내에 유지하면서, PLCs를 공용 인터넷에 노출하지 않고도 표준 HTTPS를 통해 현장 팀이 대시보드에 액세스할 수 있도록 합니다.