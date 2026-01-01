Scada-LTS 원클릭 설치.
산업 모니터링, 대시보드, 알람 및 프로토콜 기반 장치 제어를 위한 오픈 소스 웹 SCADA 시스템.
Scada-LTS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Scada-LTS 활용으로 만들 수 있는 것
Scada-LTS는 자바 기반의 웹 네이티브 SCADA(감독 제어 및 데이터 수집) 시스템으로, 브라우저에서 산업 장비를 모니터링하고 제어해야 하는 엔지니어를 위해 설계되었습니다. 검증된 Mango Automation 코드베이스에서 포크된 이 시스템은 그래픽 뷰 편집기, 기록 데이터 로깅, 알람 관리, 스크립팅, 그리고 Modbus, SNMP, OPC 및 기타 산업 프로토콜용 내장 드라이버를 제공하며, 독점 라이선스나 태그당 비용은 없습니다.
자체 VPS에 Scada-LTS를 자체 호스팅하면 프로세스 데이터, 장치 자격 증명 및 운영자 활동을 전적으로 인프라 내에 유지하면서, PLCs를 공용 인터넷에 노출하지 않고도 표준 HTTPS를 통해 현장 팀이 대시보드에 액세스할 수 있도록 합니다.
Scada-LTS의 주요 특징
다중 프로토콜 드라이버
네이티브 Modbus, SNMP, OPC, HTTP 및 SQL 데이터 소스는 타사 게이트웨이 없이 PLC, 센서 및 기존 시스템에 연결됩니다.
그래픽 뷰 편집기
드래그 앤 드롭 뷰 빌더를 통해 엔지니어는 실시간 모의 다이어그램, 게이지 및 추세 차트를 브라우저에서 직접 구성할 수 있습니다.
알람 및 이벤트 핸들러
이메일, 스크립팅 및 설정점 작업을 포함한 구성 가능한 알람 수준은 공장 전체에서 이상 징후를 자동화된 응답으로 전환합니다.
이력 데이터 로깅
모든 데이터 포인트는 타임스탬프가 찍히고 MySQL에 저장되어 장기적인 추세 분석, 보고서 및 규제 감사 추적을 가능하게 합니다.
스크립팅 및 메타 포인트
자바스크립트 기반 메타 포인트 및 이벤트 핸들러는 외부 서비스 없이 파생 값, KPI 및 사용자 지정 로직을 계산합니다.
웹 네이티브 아키텍처
Apache Tomcat에서 실행되며 완전히 브라우저 기반 UI를 갖추고 있어, 운영자는 네트워크의 모든 장치에서 대시보드에 액세스할 수 있습니다.
Hostinger에서 Scada-LTS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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