Damselfly는 매우 큰 라이브러리용으로 제작된 서버 기반 사진 관리 애플리케이션입니다. 최상위 사진 폴더를 인덱싱하고, 백그라운드에서 썸네일을 생성하며, 빠른 Blazor WebAssembly UI를 통해 IPTC 키워드 태그, 폴더 이름, EXIF 메타데이터, 얼굴 및 감지된 개체를 검색할 수 있습니다. 얼굴 인식 및 개체 감지는 SaaS 종속성 없이 로컬 및 오프라인으로 실행됩니다.

자체 VPS에 Damselfly를 자체 호스팅하면 공용 사진 서비스 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 사진 메타데이터, 얼굴 벡터 및 라이브러리 구조를 유지할 수 있습니다. 이 플랫폼은 500,000개 이상의 이미지 카탈로그를 1초 미만의 검색 속도로 처리하며, 역할 기반 권한이 있는 다중 사용자 계정을 지원하고, 노트북 동기화 편집 워크플로를 위해 Damselfly 데스크톱 클라이언트와 페어링됩니다.