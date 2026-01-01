Damselfly 원클릭 설치.
기기 내 얼굴 인식, 객체 감지 및 전체 텍스트 메타데이터 검색 기능을 갖춘 서버 기반 사진 관리
Damselfly용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Damselfly 활용으로 만들 수 있는 것
Damselfly는 매우 큰 라이브러리용으로 제작된 서버 기반 사진 관리 애플리케이션입니다. 최상위 사진 폴더를 인덱싱하고, 백그라운드에서 썸네일을 생성하며, 빠른 Blazor WebAssembly UI를 통해 IPTC 키워드 태그, 폴더 이름, EXIF 메타데이터, 얼굴 및 감지된 개체를 검색할 수 있습니다. 얼굴 인식 및 개체 감지는 SaaS 종속성 없이 로컬 및 오프라인으로 실행됩니다.
자체 VPS에 Damselfly를 자체 호스팅하면 공용 사진 서비스 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 사진 메타데이터, 얼굴 벡터 및 라이브러리 구조를 유지할 수 있습니다. 이 플랫폼은 500,000개 이상의 이미지 카탈로그를 1초 미만의 검색 속도로 처리하며, 역할 기반 권한이 있는 다중 사용자 계정을 지원하고, 노트북 동기화 편집 워크플로를 위해 Damselfly 데스크톱 클라이언트와 페어링됩니다.
Damselfly의 주요 특징
로컬 얼굴 인식
타사 API 종속성 없이 전적으로 서버에서 얼굴 감지 및 인식을 실행하며, 인식된 사람별로 사진을 클러스터링하여 사람별 찾아보기 워크플로를 지원합니다.
객체 감지
라이브러리에서 개체, 장면 및 이미지 색상을 식별하여 '개' 또는 '해변'을 검색하면 수동 태그 지정 없이도 일치하는 사진을 반환합니다.
IPTC 키워드 태깅
ExifTool을 통한 빠르고 비파괴적인 EXIF/IPTC 키워드 업데이트 — 태그가 변경될 때 JPEG 파일은 다시 인코딩되지 않아 원본 품질을 유지합니다.
전문 메타데이터 검색
수십만 개의 이미지를 태그, 폴더, 파일 이름, 카메라, 렌즈, 날짜 범위, 방향 등으로 초고속 검색할 수 있습니다.
선택 바구니
검색 결과에서 이미지를 영구적인 바구니에 저장한 다음, 다운로드하거나, 워터마크와 함께 내보내거나, Damselfly 클라이언트를 사용하여 데스크톱에 동기화할 수 있습니다.
Hostinger에서 Damselfly을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.