Ente는 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 완전한 오픈 소스, 종단 간 암호화된 사진 및 비디오 서비스입니다. 모든 파일은 서버에 도달하기 전에 기기에서 암호화되므로, 사용자 본인과 명시적으로 초대한 사람만 추억을 볼 수 있습니다.

자체 VPS에 Ente를 셀프 호스팅하면 기본 데이터베이스 및 S3 호환 객체 스토리지에 대한 완전한 소유권을 가지면서, 공개 서비스에서 사용되는 것과 동일한 세련된 웹, 모바일 및 데스크톱 클라이언트를 유지할 수 있습니다. 가족 앨범, 공개 링크, 기기 내 얼굴 인식 및 무제한 저장 공간이 모두 제3자가 아닌 사용자 본인의 통제하에 유지됩니다.