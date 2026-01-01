Ente 원클릭 설치.
공유 앨범과 온디바이스 머신러닝을 갖춘 종단간 암호화된 오픈 소스 사진 및 동영상 백업.
Ente용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ente 활용으로 만들 수 있는 것
Ente는 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 완전한 오픈 소스, 종단 간 암호화된 사진 및 비디오 서비스입니다. 모든 파일은 서버에 도달하기 전에 기기에서 암호화되므로, 사용자 본인과 명시적으로 초대한 사람만 추억을 볼 수 있습니다.
자체 VPS에 Ente를 셀프 호스팅하면 기본 데이터베이스 및 S3 호환 객체 스토리지에 대한 완전한 소유권을 가지면서, 공개 서비스에서 사용되는 것과 동일한 세련된 웹, 모바일 및 데스크톱 클라이언트를 유지할 수 있습니다. 가족 앨범, 공개 링크, 기기 내 얼굴 인식 및 무제한 저장 공간이 모두 제3자가 아닌 사용자 본인의 통제하에 유지됩니다.
Ente의 주요 특징
종단간 암호화
모든 사진과 동영상은 업로드되기 전에 암호학적으로 감사된 기본 요소를 사용하여 기기에서 암호화되므로, 서버나 다른 누구도 귀하의 라이브러리를 읽을 수 없습니다.
크로스 플랫폼 클라이언트
네이티브 iOS 및 Android 앱, macOS, Windows, Linux용 데스크톱 앱, 웹 앱까지 자동 백그라운드 백업으로 라이브러리를 어디서든 액세스할 수 있도록 유지합니다.
공유된 가족 앨범
가족 구성원과 공유하는 앨범을 만들거나, 선택적 비밀번호 및 만료 기한이 있는 공개 링크를 보내세요. 이 모든 것은 기본 파일을 일반 텍스트로 노출하지 않고 이루어집니다.
온디바이스 얼굴 인식
머신러닝은 암호화되지 않은 데이터를 서버로 전송하지 않고도 사람들을 그룹화하고, 객체를 감지하며, 의미 검색 기능을 구동하기 위해 전적으로 클라이언트에서 실행됩니다.
S3 호환 스토리지
내장된 MinIO 버킷은 VPS에 객체를 로컬로 저장하며, 라이브러리가 증가하면 Backblaze B2, Wasabi 또는 모든 S3 호환 공급자로 교체할 수 있습니다.
오픈소스 클라이언트
모바일 및 데스크톱 앱을 포함한 모든 구성 요소는 소스 공개되어 있으며 독립적으로 감사 가능하므로 암호화를 직접 확인할 수 있습니다.
Hostinger에서 Ente을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.