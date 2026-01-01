Apache Gravitino는 지리적으로 분산된 통합 메타데이터 레이크로, 데이터 팀이 이기종 카탈로그 전반에 걸쳐 테이블, 스키마, 파일셋, 모델 및 액세스 정책을 한 곳에서 관리할 수 있도록 합니다. 기존 Hive Metastore와 달리 Gravitino는 메타데이터를 복사하지 않고 기존 카탈로그를 통합하며, 통합 REST API 및 최신 웹 UI를 통해 노출하므로 Trino, Spark, Flink, Doris와 같은 엔진이 동일한 논리적 뷰를 쿼리할 수 있습니다.

자체 VPS에 Gravitino를 자체 호스팅하면 민감한 계보, 스키마 정의 및 자격 증명 매핑을 사용자 환경 내에 유지하고 관리형 메타데이터 서비스의 반복적인 비용을 피할 수 있습니다. 번들로 제공되는 Iceberg REST 카탈로그 엔드포인트는 즉시 레이크하우스 테이블을 지원할 준비가 되어 있습니다.