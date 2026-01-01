아파치 그라비티노 원클릭 설치.
하나의 API를 통해 Iceberg, Hive, MySQL, PostgreSQL 전반에 걸쳐 카탈로그, 스키마 및 테이블을 통합하는 오픈 소스 메타데이터 레이크입니다.
Apache Gravitino용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Gravitino 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Gravitino는 지리적으로 분산된 통합 메타데이터 레이크로, 데이터 팀이 이기종 카탈로그 전반에 걸쳐 테이블, 스키마, 파일셋, 모델 및 액세스 정책을 한 곳에서 관리할 수 있도록 합니다. 기존 Hive Metastore와 달리 Gravitino는 메타데이터를 복사하지 않고 기존 카탈로그를 통합하며, 통합 REST API 및 최신 웹 UI를 통해 노출하므로 Trino, Spark, Flink, Doris와 같은 엔진이 동일한 논리적 뷰를 쿼리할 수 있습니다.
자체 VPS에 Gravitino를 자체 호스팅하면 민감한 계보, 스키마 정의 및 자격 증명 매핑을 사용자 환경 내에 유지하고 관리형 메타데이터 서비스의 반복적인 비용을 피할 수 있습니다. 번들로 제공되는 Iceberg REST 카탈로그 엔드포인트는 즉시 레이크하우스 테이블을 지원할 준비가 되어 있습니다.
Apache Gravitino의 주요 특징
통합 메타데이터 레이크
단일 REST API와 3단계 metalake.catalog.schema 네임스페이스 뒤에서 Iceberg, Hive, JDBC 및 파일 시스템 카탈로그를 연동합니다.
내장형 Iceberg REST
9001 포트에서 Iceberg REST 카탈로그 엔드포인트를 제공하여 Spark, Flink, Trino가 외부 서비스 없이 Iceberg 테이블을 읽고 쓸 수 있도록 합니다.
모던 웹 UI
내장 웹 콘솔에서 메타레이크, 카탈로그, 스키마, 테이블을 탐색하고, 속성을 편집하며, 계보를 검사할 수 있습니다. 별도의 컨테이너는 필요하지 않습니다.
다중 엔진 호환성
Trino, Spark, Flink, Doris, PyIceberg 커넥터는 Gravitino와 통신하여 동일한 메타데이터가 SQL, 배치, 스트리밍 워크로드를 구동합니다.
파일셋 및 모델 카탈로그
테이블과 함께 비정형 파일셋 및 ML 모델 메타데이터를 관리하여, AI 및 레이크하우스 워크로드에 단일 거버넌스 플레인을 제공합니다.
Hostinger에서 Apache Gravitino을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.