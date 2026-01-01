Jitsi Meet은 WebRTC를 사용하여 브라우저에서 완전히 실행되며 참가자에게 플러그인, 앱 또는 계정이 필요 없는 무료 오픈 소스 화상 회의 플랫폼입니다. 인기 있는 meet.jit.si 공공 서비스를 개발한 팀이 만들었으며 8x8이 상업용 클라우드 플랫폼에서 사용하는 Jitsi Meet은 HD 비디오, 화면 공유, 종단 간 암호화, 녹화, YouTube 라이브 스트리밍, 손들기, 설문 조사, 소그룹 회의실 및 실시간 자막을 기본으로 지원합니다.

자체 VPS에 Jitsi Meet을 자체 호스팅하면 조직과 커뮤니티에 무제한 참가자를 위한 무제한 회의 시간을 제공합니다. 모든 오디오 및 비디오 스트림이 자체 인프라를 통해 라우팅되므로, 가격을 변경하거나 대역폭을 제한하거나 회의 메타데이터를 분석할 수 있는 타사 SaaS를 거치지 않습니다.