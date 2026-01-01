Jitsi Meet 원클릭 설치 배포.
화면 공유, 종단 간 암호화를 지원하며 참가자당 요금이 없는 자체 호스팅 화상 회의 플랫폼입니다. Zoom의 대안입니다.
Jitsi Meet용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Jitsi Meet 활용으로 만들 수 있는 것
Jitsi Meet은 WebRTC를 사용하여 브라우저에서 완전히 실행되며 참가자에게 플러그인, 앱 또는 계정이 필요 없는 무료 오픈 소스 화상 회의 플랫폼입니다. 인기 있는 meet.jit.si 공공 서비스를 개발한 팀이 만들었으며 8x8이 상업용 클라우드 플랫폼에서 사용하는 Jitsi Meet은 HD 비디오, 화면 공유, 종단 간 암호화, 녹화, YouTube 라이브 스트리밍, 손들기, 설문 조사, 소그룹 회의실 및 실시간 자막을 기본으로 지원합니다.
자체 VPS에 Jitsi Meet을 자체 호스팅하면 조직과 커뮤니티에 무제한 참가자를 위한 무제한 회의 시간을 제공합니다. 모든 오디오 및 비디오 스트림이 자체 인프라를 통해 라우팅되므로, 가격을 변경하거나 대역폭을 제한하거나 회의 메타데이터를 분석할 수 있는 타사 SaaS를 거치지 않습니다.
Jitsi Meet의 주요 특징
브라우저 전용 화상 통화
참가자들은 소프트웨어, 플러그인 설치나 계정 생성 없이 모든 최신 브라우저에서 참여할 수 있습니다. URL을 공유하면 회의가 즉시 시작됩니다.
화면 공유 및 녹화
통화 중에 애플리케이션, 브라우저 탭 또는 전체 화면을 공유할 수 있으며, 선택 사항으로 회의 중 녹화 및 YouTube 또는 기타 RTMP 엔드포인트로 라이브 스트리밍도 가능합니다.
종단 간 암호화
일대일 통화 및 소규모 그룹 회의를 위한 선택적 E2EE는 오디오 및 비디오 스트림을 발신자부터 수신자까지, 심지어 서버 자체에서도 암호화된 상태로 유지합니다.
소그룹 회의실 및 설문조사
더 큰 회의를 토론을 위한 소규모 분과 그룹으로 나누고, 실시간 투표를 진행하고, 손을 들고, 반응을 사용하여 상호작용적인 회의 역동성을 만드세요.
실시간 자막 및 전화 접속
Jigasi와의 선택적 통합은 SIP 다이얼인 및 실시간 자막 기능을 통해 전화 발신자와 회의록이 필요한 참가자에게 회의에 대한 접근성을 제공합니다.
좌석별 요금 없음
자신만의 VPS에서 무제한 참가자와 함께 무제한 회의를 호스팅하세요 — 참가자당 요금, 회의 시간 제한, 업그레이드 메시지가 없습니다.
Hostinger에서 Jitsi Meet을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.