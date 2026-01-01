Miniflux 원클릭 설치.
빠르고 방해 없는 피드 소비를 위해 Go로 개발된 간결한 오픈 소스 RSS 리더입니다.
Miniflux용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Miniflux 활용으로 만들 수 있는 것
Miniflux는 하나의 원칙, 즉 방해받지 않고 읽을 수 있도록 하는 것을 중심으로 설계된 미니멀리스트적이고 주관이 뚜렷한 RSS 피드 리더입니다. Go로 구축되고 PostgreSQL을 기반으로 하며, 불필요한 기능이나 복잡함 없이 깔끔하고 키보드 기반의 인터페이스를 통해 RSS, Atom, RDF, JSON 피드를 처리합니다. 7,000개 이상의 GitHub 스타를 받으며, 불필요한 요소 없이 빠른 속도를 원하는 개발자와 개인 정보 보호에 민감한 사용자들 사이에서 충성도 높은 지지를 얻었습니다.
Miniflux를 자체 호스팅하면 구독 목록과 독서 습관을 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 타사 추적기, 행동 프로파일링, 그리고 중단되거나 유료화될 수 있는 서비스가 없습니다. 사용자는 자신의 피드, 기사, 독서 기록을 소유합니다.
Miniflux의 주요 특징
전체 텍스트 스크래핑
요약만 게시하는 피드에서 전체 기사를 가져오므로, 인터페이스를 벗어나지 않고 항상 전체 내용을 읽을 수 있습니다.
키보드 탐색
포괄적인 키보드 단축키를 사용하면 마우스를 만지지 않고도 피드를 탐색하고, 기사를 읽음으로 표시하고, 링크를 열 수 있습니다.
나중에 읽기 통합
나중에 오프라인에서 읽을 수 있도록 Pocket, Wallabag, Instapaper, Pinboard로 기사를 한 번의 동작으로 전송합니다.
타사 클라이언트 API
Fever 및 Google Reader 호환 API를 통해 Reeder 및 NetNewsWire와 같은 인기 모바일 앱이 자체 호스팅 인스턴스에 연결할 수 있습니다.
다중 사용자 지원
각 사용자는 단일 공유 서버 인스턴스에서 자신만의 독립적인 피드 목록, 읽음 상태 및 설정을 가집니다.
Hostinger에서 Miniflux을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.