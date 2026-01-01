Miniflux는 하나의 원칙, 즉 방해받지 않고 읽을 수 있도록 하는 것을 중심으로 설계된 미니멀리스트적이고 주관이 뚜렷한 RSS 피드 리더입니다. Go로 구축되고 PostgreSQL을 기반으로 하며, 불필요한 기능이나 복잡함 없이 깔끔하고 키보드 기반의 인터페이스를 통해 RSS, Atom, RDF, JSON 피드를 처리합니다. 7,000개 이상의 GitHub 스타를 받으며, 불필요한 요소 없이 빠른 속도를 원하는 개발자와 개인 정보 보호에 민감한 사용자들 사이에서 충성도 높은 지지를 얻었습니다.

Miniflux를 자체 호스팅하면 구독 목록과 독서 습관을 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 타사 추적기, 행동 프로파일링, 그리고 중단되거나 유료화될 수 있는 서비스가 없습니다. 사용자는 자신의 피드, 기사, 독서 기록을 소유합니다.