Slash는 URL을 더 깔끔하게 공유하고 액세스하려는 개인 및 팀을 위한 셀프 호스팅 링크 단축 관리자입니다. 브라우저에 흩어져 있는 북마크나 기억하기 어려운 리디렉션 링크 대신, Slash를 사용하면 s/ 접두사가 붙은 단축키를 정의할 수 있습니다. (확장 프로그램이 설치된 상태에서) 브라우저 주소 표시줄에 s/docs를 입력하면 목적지로 바로 이동합니다. 단축키는 태그를 지정할 수 있으며, 공유 가능한 컬렉션으로 그룹화할 수 있고, 팀에 한정하거나 비공개로 유지할 수 있습니다.

트래픽을 기록하고 데이터를 수익화하는 호스팅된 링크 단축기와 달리, VPS에 Slash를 셀프 호스팅하면 모든 단축키 분석 및 사용 데이터를 직접 제어하는 인프라에 보관합니다. 구독이 필요 없으며, 신뢰할 외부 서비스도 없고, 생성할 수 있는 단축키 수에도 제한이 없습니다.