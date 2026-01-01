Slash 원클릭 설치.
긴 URL을 기억하기 쉬운 s/ 링크로 변환하여 브라우저 주소 표시줄에서 직접 액세스할 수 있는 자체 호스팅 바로가기 관리자입니다.
Slash용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Slash 활용으로 만들 수 있는 것
Slash는 URL을 더 깔끔하게 공유하고 액세스하려는 개인 및 팀을 위한 셀프 호스팅 링크 단축 관리자입니다. 브라우저에 흩어져 있는 북마크나 기억하기 어려운 리디렉션 링크 대신, Slash를 사용하면 s/ 접두사가 붙은 단축키를 정의할 수 있습니다. (확장 프로그램이 설치된 상태에서) 브라우저 주소 표시줄에 s/docs를 입력하면 목적지로 바로 이동합니다. 단축키는 태그를 지정할 수 있으며, 공유 가능한 컬렉션으로 그룹화할 수 있고, 팀에 한정하거나 비공개로 유지할 수 있습니다.
트래픽을 기록하고 데이터를 수익화하는 호스팅된 링크 단축기와 달리, VPS에 Slash를 셀프 호스팅하면 모든 단축키 분석 및 사용 데이터를 직접 제어하는 인프라에 보관합니다. 구독이 필요 없으며, 신뢰할 외부 서비스도 없고, 생성할 수 있는 단축키 수에도 제한이 없습니다.
Slash의 주요 특징
브라우저 주소 표시줄 단축키
크롬 및 파이어폭스용 브라우저 확장 프로그램을 사용하면 주소 표시줄에 직접 s/shortcut을 입력하여 저장된 URL로 이동할 수 있습니다. 추가 클릭이나 검색이 필요 없습니다.
공유 컬렉션
관련된 단축키를 선별된 컬렉션으로 그룹화하고, 단일 링크를 통해 팀 또는 공개적으로 공유할 수 있습니다.
링크 분석
각 단축키가 얼마나 자주 액세스되는지 추적하고 트래픽 소스를 확인하여, 어떤 링크가 활발하게 사용되고 어떤 링크를 더 이상 사용하지 않아도 되는지 알 수 있습니다.
태그 기반 정리
증가하는 내부 및 팀 링크 라이브러리에서 빠른 필터링 및 검색을 위해 바로가기에 태그를 추가하세요.
팀 단축키 공유
모든 워크스페이스 구성원이 볼 수 있는 바로가기를 생성하거나 자신에게만 제한하여 내부 및 개인 링크를 한곳에 정리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Slash을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.