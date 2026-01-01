Leantime 원클릭 설치.
비 프로젝트 관리자를 위해 설계된 오픈 소스 프로젝트 관리 플랫폼으로, 전략, 계획 및 실행 도구를 결합한
Leantime용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Leantime 활용으로 만들 수 있는 것
린타임은 복잡한 PM 방법론 없이 강력한 조율이 필요한 팀을 위해 특별히 구축된 오픈 소스 프로젝트 관리 시스템입니다. 칸반 보드, 간트 차트, 작업 시간 기록표, 위키, 그리고 린 캔버스 및 SWOT 분석과 같은 고유한 전략 도구를 하나의 통합 플랫폼에 결합하며, 엔터프라이즈 환경을 위한 LDAP 및 OIDC 지원과 함께 20개 이상의 언어로 제공됩니다.
VPS에 린타임을 자체 호스팅하면 무제한 사용자, 무제한 프로젝트, 그리고 좌석당 라이선스 비용이 발생하지 않습니다. 프로젝트 데이터, 전략 계획 및 팀 기록은 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 안정적인 지속성을 위해 MariaDB의 지원을 받습니다.
Leantime의 주요 특징
다중 작업 보기
팀이 선호하는 작업 방식에 맞춰 칸반 보드, 간트 차트, 캘린더, 목록, 테이블 보기 간에 전환할 수 있습니다.
전략 기획 도구
플랫폼 내에서 직접 린 캔버스, 비즈니스 모델 캔버스, SWOT 분석을 구축하여 일상 업무를 비즈니스 목표에 맞추세요.
내장 시간 추적
별도의 도구 없이 작업 및 프로젝트에 시간을 기록하여 정확한 청구, 급여 및 프로젝트 비용을 분석할 수 있습니다.
무제한 사용자
프로젝트별 역할 기반 권한으로 필요한 만큼 팀원을 추가할 수 있으며, 좌석당 라이선스 비용은 없습니다.
Enterprise 인증
LDAP 또는 OIDC 공급자에 연결하고 조직 전체의 보안 표준을 위해 2단계 인증을 활성화하세요.
Hostinger에서 Leantime을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.