린타임은 복잡한 PM 방법론 없이 강력한 조율이 필요한 팀을 위해 특별히 구축된 오픈 소스 프로젝트 관리 시스템입니다. 칸반 보드, 간트 차트, 작업 시간 기록표, 위키, 그리고 린 캔버스 및 SWOT 분석과 같은 고유한 전략 도구를 하나의 통합 플랫폼에 결합하며, 엔터프라이즈 환경을 위한 LDAP 및 OIDC 지원과 함께 20개 이상의 언어로 제공됩니다.

VPS에 린타임을 자체 호스팅하면 무제한 사용자, 무제한 프로젝트, 그리고 좌석당 라이선스 비용이 발생하지 않습니다. 프로젝트 데이터, 전략 계획 및 팀 기록은 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 안정적인 지속성을 위해 MariaDB의 지원을 받습니다.