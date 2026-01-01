Shiori는 Go로 작성되었으며 Pocket 및 Instapaper의 개인 정보 보호 중심 대안으로 설계된 자체 호스팅 북마크 관리자입니다. 웹 페이지를 오프라인 아카이브로 저장합니다. 따라서 소스가 오프라인 상태가 되거나, 유료 장벽 뒤에 있거나, 완전히 사라지더라도 북마크를 계속 읽을 수 있습니다. 9,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 Shiori는 개인 지식 기반을 구축하는 연구원, 개발자 및 개인 정보 보호에 민감한 독자들에게 인기 있는 선택지가 되었습니다.

VPS에 Shiori를 자체 호스팅하면 읽기 목록과 아카이브된 콘텐츠를 완전히 비공개로 유지하며, 타사 추적이나 데이터 수집이 없습니다. 저장 및 보존 제한을 부과하는 무료 클라우드 서비스와 달리, VPS 호스팅은 무제한 용량과 아카이브에 대한 완전한 제어 권한을 제공합니다.