Shiori 원클릭 설치.
원본이 사라지더라도 저장된 콘텐츠가 계속 액세스 가능하도록 웹 페이지를 자동으로 오프라인으로 보관하는 자체 호스팅 북마크 관리자입니다.
Shiori용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Shiori 활용으로 만들 수 있는 것
Shiori는 Go로 작성되었으며 Pocket 및 Instapaper의 개인 정보 보호 중심 대안으로 설계된 자체 호스팅 북마크 관리자입니다. 웹 페이지를 오프라인 아카이브로 저장합니다. 따라서 소스가 오프라인 상태가 되거나, 유료 장벽 뒤에 있거나, 완전히 사라지더라도 북마크를 계속 읽을 수 있습니다. 9,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 Shiori는 개인 지식 기반을 구축하는 연구원, 개발자 및 개인 정보 보호에 민감한 독자들에게 인기 있는 선택지가 되었습니다.
VPS에 Shiori를 자체 호스팅하면 읽기 목록과 아카이브된 콘텐츠를 완전히 비공개로 유지하며, 타사 추적이나 데이터 수집이 없습니다. 저장 및 보존 제한을 부과하는 무료 클라우드 서비스와 달리, VPS 호스팅은 무제한 용량과 아카이브에 대한 완전한 제어 권한을 제공합니다.
Shiori의 주요 특징
오프라인 페이지 아카이빙
모든 북마크된 페이지의 로컬 사본을 저장하여 원본 URL이 오프라인 상태가 되거나 유료화되더라도 콘텐츠를 계속 읽을 수 있도록 합니다.
전체 텍스트 검색
모든 북마크 및 보관된 페이지 콘텐츠를 검색하여 수천 개의 저장된 페이지에서 특정 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 합니다.
브라우저 확장 프로그램
현재 페이지를 벗어나지 않고 크롬과 파이어폭스에서 원클릭으로 북마크를 저장할 수 있으며, 아카이브는 백그라운드에서 자동으로 생성됩니다.
Pocket 가져오기
기존 Pocket 라이브러리를 Netscape 북마크 형식으로 마이그레이션하여 태그를 보존하고 자체 호스팅 아카이빙으로의 전환을 원활하게 합니다.
REST API 및 CLI
전체 REST API 및 명령줄 인터페이스는 웹 인터페이스를 넘어 자동화 스크립트 및 사용자 지정 도구와의 통합을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Shiori을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.