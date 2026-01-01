Yarn은 트위터 스타일의 마이크로 블로깅과 개방형 twtxt 피드 형식을 결합한 분산형 자체 호스팅 소셜 미디어 플랫폼입니다. 모든 포드는 다른 Yarn 포드 및 개방형 웹의 모든 twtxt 피드와 연동되는 독립적인 인스턴스이므로, 사용자는 단일 제공업체에 의존하지 않고 서버 간에 사람들을 팔로우할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 개인 정보를 수집하지 않으며, 광고를 실행하지 않고, 분석 기능을 제공하지 않습니다. 콘텐츠와 팔로워 그래프는 전적으로 포드 운영자에게 속합니다.

VPS에서 자신만의 Yarn 포드를 실행하면 대화, 미디어 및 ID를 자신의 도메인 아래에 유지할 수 있습니다. Go 기반 yarnd 서버는 가볍고, 모든 것을 단일 임베디드 데이터베이스에 저장하며, 미디어 업로드, 스레드 대화 및 전체 RSS/Atom 피드를 지원하는 단일 사용자 및 다중 사용자 포드를 모두 지원합니다.