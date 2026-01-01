원클릭 Yarn 설치
자체 호스팅되는 분산형 마이크로블로그 포드로, twtxt 형식을 기반으로 구축되었으며 광고, 추적 또는 공급업체 종속성이 없습니다.
Yarn용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Yarn 활용으로 만들 수 있는 것
Yarn은 트위터 스타일의 마이크로 블로깅과 개방형 twtxt 피드 형식을 결합한 분산형 자체 호스팅 소셜 미디어 플랫폼입니다. 모든 포드는 다른 Yarn 포드 및 개방형 웹의 모든 twtxt 피드와 연동되는 독립적인 인스턴스이므로, 사용자는 단일 제공업체에 의존하지 않고 서버 간에 사람들을 팔로우할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 개인 정보를 수집하지 않으며, 광고를 실행하지 않고, 분석 기능을 제공하지 않습니다. 콘텐츠와 팔로워 그래프는 전적으로 포드 운영자에게 속합니다.
VPS에서 자신만의 Yarn 포드를 실행하면 대화, 미디어 및 ID를 자신의 도메인 아래에 유지할 수 있습니다. Go 기반 yarnd 서버는 가볍고, 모든 것을 단일 임베디드 데이터베이스에 저장하며, 미디어 업로드, 스레드 대화 및 전체 RSS/Atom 피드를 지원하는 단일 사용자 및 다중 사용자 포드를 모두 지원합니다.
Yarn의 주요 특징
분산형 twtxt 피드
모든 계정은 어떤 Yarn 포드나 호환 가능한 클라이언트든 팔로우할 수 있는 휴대용 twtxt 피드를 게시합니다. 중앙 서버나 독점 프로토콜은 없습니다.
설계에 의한 개인 정보 보호
분석, 광고, 제3자 추적을 하지 않습니다. — yarnd는 포드 자체를 실행하는 데 필요한 것만 수집합니다.
스레드 대화
답장 스레드, 멘션 및 주제를 통해 중앙 집중식 타임라인에 의존하지 않고도 여러 포드에서 토론을 읽기 쉽게 유지할 수 있습니다.
내장 미디어 지원
이미지, 오디오, 비디오를 팟에 직접 업로드하고 선택적 ffmpeg 트랜스코딩을 통해 인라인 재생을 지원합니다.
단일 또는 다중 사용자 팟
개인용 포드를 운영하거나 커뮤니티 호스팅을 위해 등록을 개방할 수 있습니다 — 동일한 바이너리가 두 가지 배포 모델을 모두 처리합니다.
경량 Go 바이너리
yarnd 서버는 내장된 bitcask 데이터베이스와 함께 단일 컴파일된 바이너리로 실행되며, 작은 VPS 상품에서 리소스 사용량을 낮게 유지합니다.
Hostinger에서 Yarn을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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