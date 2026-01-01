ConvertX는 간단한 웹 인터페이스를 통해 문서, 이미지, 오디오, 비디오 등을 포함한 1,000가지가 넘는 다양한 파일 형식을 처리하는 자체 호스팅 온라인 파일 변환기입니다. 변환이 전적으로 사용자 서버에서 이루어지므로, 민감한 파일이 사용자 인프라를 벗어나지 않으며 업로드 크기 제한, 워터마크, 타사 서비스에 의해 부과되는 변환당 수수료가 없습니다.

ConvertX를 자체 호스팅하는 것은 독점 문서를 외부 클라우드 서비스에 업로드하는 것을 금지하는 데이터 처리 요구 사항이 있는 기업 및 조직에 특히 유용합니다. 구성 가능한 보존 기간을 통한 자동 파일 정리는 스토리지 사용량을 관리하기 쉽게 유지하며, 선택적 사용자 인증을 통해 누가 서비스를 사용할 수 있는지 제어할 수 있습니다. 이 배포는 모든 형식 워크플로를 처리할 준비가 된 영구 스토리지와 함께 완벽한 변환 서비스를 제공합니다.