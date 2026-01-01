ConvertX 원클릭 설치
문서, 이미지, 오디오, 비디오를 위한 1,000개 이상의 형식을 지원하며 완벽한 개인 정보 보호를 제공하는 셀프 호스팅 파일 변환 서비스.
ConvertX용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ConvertX 활용으로 만들 수 있는 것
ConvertX는 간단한 웹 인터페이스를 통해 문서, 이미지, 오디오, 비디오 등을 포함한 1,000가지가 넘는 다양한 파일 형식을 처리하는 자체 호스팅 온라인 파일 변환기입니다. 변환이 전적으로 사용자 서버에서 이루어지므로, 민감한 파일이 사용자 인프라를 벗어나지 않으며 업로드 크기 제한, 워터마크, 타사 서비스에 의해 부과되는 변환당 수수료가 없습니다.
ConvertX를 자체 호스팅하는 것은 독점 문서를 외부 클라우드 서비스에 업로드하는 것을 금지하는 데이터 처리 요구 사항이 있는 기업 및 조직에 특히 유용합니다. 구성 가능한 보존 기간을 통한 자동 파일 정리는 스토리지 사용량을 관리하기 쉽게 유지하며, 선택적 사용자 인증을 통해 누가 서비스를 사용할 수 있는지 제어할 수 있습니다. 이 배포는 모든 형식 워크플로를 처리할 준비가 된 영구 스토리지와 함께 완벽한 변환 서비스를 제공합니다.
ConvertX의 주요 특징
1000가지 이상의 형식 지원
데스크톱 소프트웨어를 설치하지 않고 문서, 이미지, 오디오, 비디오 형식의 거의 모든 조합을 변환합니다.
완전한 파일 개인 정보 보호
파일은 전적으로 VPS에서 처리됩니다. 어떤 것도 외부 서비스에 업로드되거나 제3자에게 노출되지 않습니다.
자동 정리
구성 가능한 보존 기간은 스토리지 사용량을 관리하기 위해 설정된 시간 후에 변환된 파일을 자동으로 삭제합니다.
사용자 인증
내부 팀 배포를 위해 계정 기반 인증으로 액세스를 제한하거나 인증되지 않은 사용자에게 전환을 허용합니다.
크기 제한 없음
온라인 변환 서비스에서 부과하는 업로드 제한 없이 대용량 미디어 파일 및 대량 일괄 처리를 변환할 수 있습니다.
Hostinger에서 ConvertX을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.