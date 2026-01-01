Memgraph는 대규모 상호 연결된 데이터셋에서 실시간 탐색을 위해 설계된 인메모리 그래프 데이터베이스입니다. 완전히 Cypher 호환되어 Neo4j 쿼리를 위한 드롭인 대체품이 되며, 스트리밍 및 이벤트 기반 워크로드에서 훨씬 낮은 지연 시간을 제공합니다. 번들로 제공되는 MAGE 라이브러리는 외부 프레임워크 없이 데이터베이스 내에서 기본적으로 실행되는 50개 이상의 그래프 알고리즘 모듈(페이지랭크, 커뮤니티 감지, 최단 경로 등)을 추가합니다.

이 배포는 Memgraph와 Memgraph Lab을 페어링합니다. Memgraph Lab은 Cypher 쿼리 작성, 그래프 구조 탐색 및 알고리즘 실험 실행을 위한 브라우저 기반 시각적 쿼리 인터페이스입니다. 자체 VPS에서 둘 다 실행하면 노드당 클라우드 요금 또는 공급업체 제한 없이 메모리 할당, 데이터 보존 및 액세스 정책에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.