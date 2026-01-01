원클릭 설치로 Memgraph 배포
연결된 데이터에 대한 실시간 분석, AI 워크플로 및 스트리밍 파이프라인을 위한 고성능 인메모리 그래프 데이터베이스.
Memgraph용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Memgraph 활용으로 만들 수 있는 것
Memgraph는 대규모 상호 연결된 데이터셋에서 실시간 탐색을 위해 설계된 인메모리 그래프 데이터베이스입니다. 완전히 Cypher 호환되어 Neo4j 쿼리를 위한 드롭인 대체품이 되며, 스트리밍 및 이벤트 기반 워크로드에서 훨씬 낮은 지연 시간을 제공합니다. 번들로 제공되는 MAGE 라이브러리는 외부 프레임워크 없이 데이터베이스 내에서 기본적으로 실행되는 50개 이상의 그래프 알고리즘 모듈(페이지랭크, 커뮤니티 감지, 최단 경로 등)을 추가합니다.
이 배포는 Memgraph와 Memgraph Lab을 페어링합니다. Memgraph Lab은 Cypher 쿼리 작성, 그래프 구조 탐색 및 알고리즘 실험 실행을 위한 브라우저 기반 시각적 쿼리 인터페이스입니다. 자체 VPS에서 둘 다 실행하면 노드당 클라우드 요금 또는 공급업체 제한 없이 메모리 할당, 데이터 보존 및 액세스 정책에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.
Memgraph의 주요 특징
인메모리 성능
그래프 데이터는 RAM에 전적으로 저장되어, 깊이 연결된 데이터세트에서도 밀리초 미만의 탐색과 실시간 쿼리 응답을 가능하게 합니다.
Cypher 호환성
완전한 openCypher 지원은 기존 Neo4j 쿼리, 드라이버 및 도구가 쿼리 구문에 최소한의 변경만으로 마이그레이션될 수 있음을 의미합니다.
MAGE 알고리즘 라이브러리
50개 이상의 내장 그래프 알고리즘 — 페이지랭크, 매개 중심성, 커뮤니티 감지, 링크 예측 — 이 외부 파이프라인 없이 네이티브 쿼리 모듈로 실행됩니다.
Memgraph Lab UI
Cypher 쿼리를 작성하고 실행하며, 그래프 토폴로지를 검사하고, 알고리즘 결과를 대화형으로 탐색할 수 있는 브라우저 기반 시각적 인터페이스입니다.
스트리밍 데이터 수집
네이티브 Kafka 및 Pulsar 통합은 배치 ETL 파이프라인이나 외부 커넥터 없이 이벤트 스트림에서 지속적인 그래프 업데이트를 가능하게 합니다.
GraphRAG & AI 메모리
그래프 구조 메모리 및 검색은 관계를 인식하는 컨텍스트를 통해 LLM 애플리케이션을 강화하여, AI 에이전트 및 챗봇에서 더욱 정확한 응답을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Memgraph을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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