Blinko 원클릭 설치
오픈 소스 AI 기반 마이크로블로깅, 작업 관리 및 지능형 검색을 결합한 노트 필기 플랫폼.
Blinko용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Blinko 활용으로 만들 수 있는 것
Blinko는 빠른 노트 캡처, 작업 관리, AI 강화 검색을 단일 애플리케이션에 통합하는 자체 호스팅 플랫폼입니다. 마이크로블로깅 스타일의 인터페이스는 아이디어를 즉시 기록하는 데 최적화되어 있으며, 전체 마크다운 지원, 태그 지정, OpenAI 또는 Ollama와의 선택적 AI 통합을 통해 시간이 지나도 아이디어를 체계적으로 정리하고 검색할 수 있도록 합니다.
상업용 노트 필기 서비스와 달리, Blinko를 자체 호스팅하면 모든 생각, 계획, 연구 노트를 인프라 내에 완전히 보관할 수 있습니다. 타사 분석, 저장 공간 제한, 쿼리당 비용이 발생하지 않습니다. 노트는 비공개로 유지되거나 동일한 배포에서 공개적으로 공유될 수 있습니다.
Blinko의 주요 특징
원활한 캡처
마이크로블로깅 스타일 입력은 폴더 구조를 탐색하거나 템플릿을 먼저 선택할 필요 없이 몇 초 만에 아이디어를 기록할 수 있도록 해줍니다.
AI 기반 검색
OpenAI 또는 로컬 Ollama 모델을 연결하여 일반 언어로 노트를 쿼리하고, 정확한 키워드를 기억하지 못할 때도 관련 항목을 찾아냅니다.
마크다운 및 작업 지원
전체 마크다운으로 노트를 서식화하고 작업 체크리스트를 포함하여, 동일한 도구로 빠른 캡처와 구조화된 프로젝트 추적을 모두 처리할 수 있습니다.
공개 또는 비공개 메모
노트별 공개 여부를 선택하여, 별도의 플랫폼 없이도 개인 지식 기반을 유지하면서 콘텐츠를 마이크로블로그로 선별적으로 게시할 수 있습니다.
데이터 이동성
자동 백업 및 가져오기/내보내기 기능은 플랫폼 변경과 관계없이 메모에 액세스하고 마이그레이션할 수 있도록 보장합니다.
Hostinger에서 Blinko을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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