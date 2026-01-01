Blinko는 빠른 노트 캡처, 작업 관리, AI 강화 검색을 단일 애플리케이션에 통합하는 자체 호스팅 플랫폼입니다. 마이크로블로깅 스타일의 인터페이스는 아이디어를 즉시 기록하는 데 최적화되어 있으며, 전체 마크다운 지원, 태그 지정, OpenAI 또는 Ollama와의 선택적 AI 통합을 통해 시간이 지나도 아이디어를 체계적으로 정리하고 검색할 수 있도록 합니다.

상업용 노트 필기 서비스와 달리, Blinko를 자체 호스팅하면 모든 생각, 계획, 연구 노트를 인프라 내에 완전히 보관할 수 있습니다. 타사 분석, 저장 공간 제한, 쿼리당 비용이 발생하지 않습니다. 노트는 비공개로 유지되거나 동일한 배포에서 공개적으로 공유될 수 있습니다.