원클릭 설치로 Misskey 배포.
오픈 소스 연합형 소셜 미디어 플랫폼으로, ActivityPub을 통해 귀하의 커뮤니티를 전 세계 페디버스에 연결합니다.
Misskey용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Misskey 활용으로 만들 수 있는 것
Misskey는 페디버스를 위해 구축된 오픈 소스, 기능이 풍부한 소셜 미디어 플랫폼입니다. ActivityPub 프로토콜을 사용하여 Misskey 인스턴스는 마스토돈, 플레로마 및 수천 개의 다른 페디버스 서버와 연동되어, 모든 데이터를 자체 인프라에 보관하면서 사용자에게 글로벌 소셜 그래프에 대한 액세스를 제공합니다.
대규모 중앙 집중식 플랫폼과 달리 Misskey는 커뮤니티 제어를 최우선으로 합니다. 사용자가 규칙, 중재 정책 및 가입 가능 대상을 설정할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 알고리즘 조작, 데이터 수집이 없으며 플랫폼이 사라질 위험도 없습니다.
Misskey의 주요 특징
ActivityPub 페더레이션
귀하의 인스턴스는 10,000개 이상의 페디버스 서버에 연결되어 사용자들이 귀하의 인스턴스를 떠나지 않고도 마스토돈, 플레로마 및 기타 플랫폼의 계정을 팔로우하고 상호작용할 수 있습니다.
사용자 정의 이모티콘 반응
어떤 게시물에든 사용자가 업로드하는 맞춤 이모티콘을 포함하여 어떤 이모티콘으로든 반응할 수 있으며, 이는 대부분의 플랫폼에서 제공하는 단일 버튼 '좋아요' 기능을 훨씬 뛰어넘습니다.
내장형 미디어 드라이브
모든 사용자는 파일을 다시 업로드할 필요 없이 여러 게시물에서 파일과 이미지를 업로드하고, 정리하고, 재사용할 수 있는 개인 미디어 드라이브를 제공받습니다.
플러그인 & 테마 시스템
Misskey를 AiScript 기반 플러그인으로 확장하고 사용자 지정 테마를 적용하여 커뮤니티를 위한 인터페이스를 깊이 있게 개인화하세요.
메모 표시 유연성
모든 게시물은 공개, 홈 타임라인, 팔로워 전용 또는 다이렉트 메시지로 설정할 수 있습니다. — 이를 통해 사용자는 누가 무엇을 볼지 세부적으로 제어할 수 있습니다.
Hostinger에서 Misskey을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.