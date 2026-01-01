Misskey는 페디버스를 위해 구축된 오픈 소스, 기능이 풍부한 소셜 미디어 플랫폼입니다. ActivityPub 프로토콜을 사용하여 Misskey 인스턴스는 마스토돈, 플레로마 및 수천 개의 다른 페디버스 서버와 연동되어, 모든 데이터를 자체 인프라에 보관하면서 사용자에게 글로벌 소셜 그래프에 대한 액세스를 제공합니다.

대규모 중앙 집중식 플랫폼과 달리 Misskey는 커뮤니티 제어를 최우선으로 합니다. 사용자가 규칙, 중재 정책 및 가입 가능 대상을 설정할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 알고리즘 조작, 데이터 수집이 없으며 플랫폼이 사라질 위험도 없습니다.