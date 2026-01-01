Redis Commander는 Redis 데이터베이스 관리를 위한 경량의 오픈 소스 웹 인터페이스입니다. 키스페이스 탐색을 위한 트리 스타일 브라우저, 문자열, 해시, 목록, 세트, 정렬된 세트를 위한 인라인 편집기, 그리고 임의의 Redis 명령을 실행하기 위한 내장 명령 콘솔을 제공합니다. 메모리 사용량, 연결된 클라이언트, 적중률과 같은 서버 통계는 대시보드에서 한눈에 확인할 수 있습니다.

이 배포는 Redis Commander를 Redis 7 인스턴스와 함께 번들로 제공하므로, 단일 스택에서 완벽하게 작동하는 키-값 스토어와 해당 관리 UI를 얻을 수 있습니다. HTTP 기본 인증은 웹 인터페이스를 무단 액세스로부터 보호하며, Redis 인스턴스는 생성된 비밀번호로 보호되어 자격 증명 없이는 노출되지 않습니다.