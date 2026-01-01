Redis Commander 원클릭 설치 배포.
어떤 브라우저에서든 키를 탐색하고, 값을 편집하며, Redis 데이터베이스를 모니터링할 수 있는 웹 기반 Redis 관리 UI.
Redis Commander용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Redis Commander 활용으로 만들 수 있는 것
Redis Commander는 Redis 데이터베이스 관리를 위한 경량의 오픈 소스 웹 인터페이스입니다. 키스페이스 탐색을 위한 트리 스타일 브라우저, 문자열, 해시, 목록, 세트, 정렬된 세트를 위한 인라인 편집기, 그리고 임의의 Redis 명령을 실행하기 위한 내장 명령 콘솔을 제공합니다. 메모리 사용량, 연결된 클라이언트, 적중률과 같은 서버 통계는 대시보드에서 한눈에 확인할 수 있습니다.
이 배포는 Redis Commander를 Redis 7 인스턴스와 함께 번들로 제공하므로, 단일 스택에서 완벽하게 작동하는 키-값 스토어와 해당 관리 UI를 얻을 수 있습니다. HTTP 기본 인증은 웹 인터페이스를 무단 액세스로부터 보호하며, Redis 인스턴스는 생성된 비밀번호로 보호되어 자격 증명 없이는 노출되지 않습니다.
Redis Commander의 주요 특징
키 브라우저
트리 뷰에서 전체 Redis 키스페이스를 탐색하고, 패턴으로 검색하며, Redis 명령을 작성할 필요 없이 브라우저에서 직접 모든 값을 검사하거나 편집할 수 있습니다.
모든 데이터 유형
데이터를 구조화되고 읽기 쉬운 형식으로 표시하는 유형 인식 편집기를 사용하여 문자열, 해시, 목록, 세트, 정렬된 세트 및 스트림을 보고 편집할 수 있습니다.
명령어 콘솔
내장 콘솔에서 임의의 Redis 명령을 실행하고 응답을 즉시 확인하세요. — 디버깅, 관리 및 일회성 데이터 작업에 유용합니다.
서버 통계
대시보드에서 메모리 사용량, 키스페이스 히트/미스율, 연결된 클라이언트, 가동 시간을 포함한 실시간 Redis 서버 지표를 한눈에 확인할 수 있습니다.
HTTP 기본 인증
웹 인터페이스는 사용자 이름과 비밀번호 인증으로 보호되어 브라우저 UI를 통한 Redis 데이터에 대한 무단 액세스를 방지합니다.
Hostinger에서 Redis Commander을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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