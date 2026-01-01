Plik은 타사 클라우드 서비스에 의존하지 않고 파일을 업로드하고 안전하며 만료되는 링크를 누구와도 공유할 수 있게 해주는 오픈 소스 임시 파일 공유 플랫폼입니다. 개인 정보 보호와 유연성을 염두에 두고 구축되었으며, 비밀번호로 보호된 업로드, 첫 액세스 후 사라지는 일회성 다운로드 링크, 그리고 age 프로토콜을 사용하는 종단 간 암호화를 지원합니다.

VPS에 Plik을 자체 호스팅하면 구성 가능한 보존 기간 및 파일 크기 제한과 함께 사용자가 제어하는 인프라에 파일이 유지됩니다. 최신 Vue 3 웹 인터페이스는 업로드 관리를 용이하게 하며, 내장된 CLI 클라이언트는 모든 플랫폼에서 스크립트화된 파일 전송을 가능하게 합니다.