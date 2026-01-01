원클릭 설치 Plik 배포
확장 가능한 자체 호스팅 임시 파일 공유 플랫폼 — WeTransfer와 같지만, 모든 것을 직접 제어할 수 있습니다.
Plik용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Plik 활용으로 만들 수 있는 것
Plik은 타사 클라우드 서비스에 의존하지 않고 파일을 업로드하고 안전하며 만료되는 링크를 누구와도 공유할 수 있게 해주는 오픈 소스 임시 파일 공유 플랫폼입니다. 개인 정보 보호와 유연성을 염두에 두고 구축되었으며, 비밀번호로 보호된 업로드, 첫 액세스 후 사라지는 일회성 다운로드 링크, 그리고 age 프로토콜을 사용하는 종단 간 암호화를 지원합니다.
VPS에 Plik을 자체 호스팅하면 구성 가능한 보존 기간 및 파일 크기 제한과 함께 사용자가 제어하는 인프라에 파일이 유지됩니다. 최신 Vue 3 웹 인터페이스는 업로드 관리를 용이하게 하며, 내장된 CLI 클라이언트는 모든 플랫폼에서 스크립트화된 파일 전송을 가능하게 합니다.
Plik의 주요 특징
만료되는 파일 링크
모든 업로드 시 사용자 지정 TTL(Time-to-Live)을 설정하여 공유 파일이 자동으로 만료 및 삭제되도록 하고, 스토리지를 깨끗하게 유지합니다.
일회성 다운로드
첫 다운로드 후 자동 파괴되는 일회성 링크를 생성하여, 파일이 의도한 수신자에게만 전달되도록 보장합니다.
비밀번호 보호 업로드
개별 업로드를 비밀번호로 보호하여 올바른 자격 증명을 가진 수신자만 공유 파일에 액세스할 수 있도록 합니다.
종단간 암호화
클라이언트 측에서 age 프로토콜을 사용하여 파일을 업로드하기 전에 암호화하여 서버 운영자도 내용을 읽을 수 없도록 합니다.
다중 스토리지 백엔드
파일을 로컬에 저장하거나 S3, Google Cloud Storage 또는 OpenStack Swift에 연결하여 용량을 무제한으로 확장할 수 있습니다.
CLI 클라이언트 지원
크로스 플랫폼 Go CLI 클라이언트를 사용하여 터미널에서 직접 파일을 업로드하고 관리하며, 스크립트 및 자동화된 전송을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Plik을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.