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확장 가능한 자체 호스팅 임시 파일 공유 플랫폼 — WeTransfer와 같지만, 모든 것을 직접 제어할 수 있습니다.

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Plik 활용으로 만들 수 있는 것

Plik은 타사 클라우드 서비스에 의존하지 않고 파일을 업로드하고 안전하며 만료되는 링크를 누구와도 공유할 수 있게 해주는 오픈 소스 임시 파일 공유 플랫폼입니다. 개인 정보 보호와 유연성을 염두에 두고 구축되었으며, 비밀번호로 보호된 업로드, 첫 액세스 후 사라지는 일회성 다운로드 링크, 그리고 age 프로토콜을 사용하는 종단 간 암호화를 지원합니다.

VPS에 Plik을 자체 호스팅하면 구성 가능한 보존 기간 및 파일 크기 제한과 함께 사용자가 제어하는 인프라에 파일이 유지됩니다. 최신 Vue 3 웹 인터페이스는 업로드 관리를 용이하게 하며, 내장된 CLI 클라이언트는 모든 플랫폼에서 스크립트화된 파일 전송을 가능하게 합니다.

시작하기
{name} 활용으로 만들 수 있는 것

Plik의 주요 특징

만료되는 파일 링크

모든 업로드 시 사용자 지정 TTL(Time-to-Live)을 설정하여 공유 파일이 자동으로 만료 및 삭제되도록 하고, 스토리지를 깨끗하게 유지합니다.

일회성 다운로드

첫 다운로드 후 자동 파괴되는 일회성 링크를 생성하여, 파일이 의도한 수신자에게만 전달되도록 보장합니다.

비밀번호 보호 업로드

개별 업로드를 비밀번호로 보호하여 올바른 자격 증명을 가진 수신자만 공유 파일에 액세스할 수 있도록 합니다.

종단간 암호화

클라이언트 측에서 age 프로토콜을 사용하여 파일을 업로드하기 전에 암호화하여 서버 운영자도 내용을 읽을 수 없도록 합니다.

다중 스토리지 백엔드

파일을 로컬에 저장하거나 S3, Google Cloud Storage 또는 OpenStack Swift에 연결하여 용량을 무제한으로 확장할 수 있습니다.

CLI 클라이언트 지원

크로스 플랫폼 Go CLI 클라이언트를 사용하여 터미널에서 직접 파일을 업로드하고 관리하며, 스크립트 및 자동화된 전송을 가능하게 합니다.

Hostinger에서 Plik을 실행하는 이유는 무엇입니까?

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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

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내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.

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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅

Gad Iradufasha
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Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

Maxim Shishkin
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Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

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드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.

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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.

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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

Herriman
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

Martin K
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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