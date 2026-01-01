Kutt 원클릭 설치.
맞춤 도메인, 클릭 분석 및 전체 REST API를 갖춘 현대적인 오픈 소스 URL 단축기.
Kutt용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kutt 활용으로 만들 수 있는 것
Kutt는 단축 링크, 분석 데이터 및 사용자 액세스를 완벽하게 제어할 수 있게 해주는 자체 호스팅 URL 단축기입니다. 자체 도메인에서 브랜드 단축 URL을 생성하고, 링크별 클릭 통계를 추적하며, Bitly 또는 TinyURL과 같은 상업 서비스로 데이터를 전송할 필요 없이 깔끔한 관리 인터페이스를 통해 모든 것을 관리할 수 있습니다.
기본적인 단축 기능 외에도, Kutt를 사용하면 비밀번호로 링크를 보호하고, 자동 만료일을 설정하며, 등록된 사용자를 관리할 수 있습니다. 전체 REST API와 Chrome 및 Firefox용 브라우저 확장 프로그램을 통해 기존 워크플로에 링크 생성을 쉽게 통합할 수 있습니다. 자체 호스팅은 링크 데이터가 비공개로 유지되고 클릭당 비용을 지불하지 않는다는 것을 의미합니다.
Kutt의 주요 특징
사용자 정의 도메인 지원
자체 브랜드 도메인에서 단축 링크를 제공하여 공유하는 모든 URL이 타사 서비스가 아닌 귀하의 아이덴티티를 강화하도록 하세요.
링크별 분석
단축된 각 링크의 클릭 수, 리퍼러, 국가, 기기를 추적하여 도달 범위와 캠페인 성과를 측정합니다.
비밀번호 보호 링크
모든 링크에 선택적 비밀번호를 추가하여 비밀번호를 아는 사람만 대상 URL에 접근할 수 있도록 합니다.
링크 만료
어떤 링크든 자동 만료일을 설정하면 수동 개입 없이 작동이 중단됩니다. 이는 시간 제약이 있는 캠페인에 유용합니다.
REST API
모든 기능을 갖춘 API를 통해 링크를 프로그래밍 방식으로 생성, 관리 및 삭제할 수 있으며, 이를 통해 Kutt를 앱 및 파이프라인에 쉽게 통합할 수 있습니다.
사용자 관리
관리자 패널을 통해 등록된 사용자와 시스템 전반의 모든 링크를 관리할 수 있으며, 등록 및 익명 액세스는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
Hostinger에서 Kutt을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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