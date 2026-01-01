Kutt는 단축 링크, 분석 데이터 및 사용자 액세스를 완벽하게 제어할 수 있게 해주는 자체 호스팅 URL 단축기입니다. 자체 도메인에서 브랜드 단축 URL을 생성하고, 링크별 클릭 통계를 추적하며, Bitly 또는 TinyURL과 같은 상업 서비스로 데이터를 전송할 필요 없이 깔끔한 관리 인터페이스를 통해 모든 것을 관리할 수 있습니다.

기본적인 단축 기능 외에도, Kutt를 사용하면 비밀번호로 링크를 보호하고, 자동 만료일을 설정하며, 등록된 사용자를 관리할 수 있습니다. 전체 REST API와 Chrome 및 Firefox용 브라우저 확장 프로그램을 통해 기존 워크플로에 링크 생성을 쉽게 통합할 수 있습니다. 자체 호스팅은 링크 데이터가 비공개로 유지되고 클릭당 비용을 지불하지 않는다는 것을 의미합니다.