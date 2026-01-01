원클릭 설치로 NocoBase 배포
플러그인 기반 아키텍처를 갖춘 내부 도구 및 비즈니스 애플리케이션 구축을 위한 확장 가능한 오픈 소스 노코드 플랫폼.
NocoBase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NocoBase 활용으로 만들 수 있는 것
NocoBase는 확장성 우선의 오픈 소스 노코드/로우코드 플랫폼으로, 시각적 인터페이스와 플러그인 기반 아키텍처를 결합하여 시민 개발자와 엔지니어 모두 효과적으로 협업할 수 있도록 합니다. 데이터 모델링 엔진, 드래그 앤 드롭 UI 빌더 및 워크플로 자동화 도구는 간단한 CRUD 앱부터 복잡한 멀티테넌트 비즈니스 애플리케이션에 이르는 모든 것을 지원합니다.
VPS에 NocoBase를 자체 호스팅하면 사용자별 과금 정책을 없애고, 민감한 비즈니스 데이터를 자체 인프라에 보관하며, 개발 팀에게 공급업체 제한 없이 사용자 지정 플러그인을 설치하고 내부 시스템과 통합할 자유를 제공합니다.
NocoBase의 주요 특징
시각적 데이터 모델링
테이블, 필드 및 복잡한 관계를 시각적 인터페이스를 통해 정의하며, 첨부 파일, 수식 및 조회 기능을 포함한 모든 일반 필드 유형을 지원합니다.
드래그 앤 드롭 UI 빌더
캔버스에 블록과 구성 요소를 배치하여 반응형 애플리케이션 인터페이스를 디자인하며, 표준 레이아웃에는 프런트엔드 코드가 필요하지 않습니다.
플러그인 기반 건축
핵심 애플리케이션을 수정하지 않고 새로운 필드 유형, 작업 및 통합을 위한 커뮤니티 또는 사용자 지정 플러그인을 사용하여 플랫폼을 확장합니다.
워크플로우 자동화
백엔드 로직을 처음부터 작성할 필요 없이, 시각적으로 조건부 비즈니스 프로세스 및 승인 흐름을 구축하고 데이터 변경 시 작업을 트리거합니다.
역할 기반 권한
단일 설치 환경에서 멀티테넌시 및 부서별 격리를 지원하여, 역할 수준에서 데이터 및 UI 요소에 대한 접근을 제어합니다.
자동 생성 API
모든 데이터 모델은 REST API 엔드포인트를 자동으로 노출하여, 추가 개발 없이 외부 시스템 및 맞춤형 프런트엔드와의 통합을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 NocoBase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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