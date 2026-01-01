NocoBase는 확장성 우선의 오픈 소스 노코드/로우코드 플랫폼으로, 시각적 인터페이스와 플러그인 기반 아키텍처를 결합하여 시민 개발자와 엔지니어 모두 효과적으로 협업할 수 있도록 합니다. 데이터 모델링 엔진, 드래그 앤 드롭 UI 빌더 및 워크플로 자동화 도구는 간단한 CRUD 앱부터 복잡한 멀티테넌트 비즈니스 애플리케이션에 이르는 모든 것을 지원합니다.

VPS에 NocoBase를 자체 호스팅하면 사용자별 과금 정책을 없애고, 민감한 비즈니스 데이터를 자체 인프라에 보관하며, 개발 팀에게 공급업체 제한 없이 사용자 지정 플러그인을 설치하고 내부 시스템과 통합할 자유를 제공합니다.