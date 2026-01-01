스피치 원클릭 설치.
OpenAI 호환 음성-텍스트 변환 및 텍스트-음성 변환 서버를 직접 호스팅하고 자신만의 VPS에서 완전히 실행할 수 있습니다.
Speaches용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Speaches 활용으로 만들 수 있는 것
Speaches는 OpenAI API와 호환되는 오디오 서버로, 최첨단 음성 인식 및 텍스트 음성 변환 기능을 자체 인프라에 제공합니다. 전사 기능을 위한 faster-whisper와 음성 합성을 위한 Kokoro/Piper를 기반으로 구축되었으며, OpenAI 오디오 API와 동일한 엔드포인트를 노출합니다. 따라서 OpenAI와 연동되는 모든 기존 도구, SDK 또는 통합 기능이 Speaches에서도 즉시 작동합니다.
Speaches를 자체 호스팅하면 오디오 데이터가 서버를 벗어나지 않으며, 분당 전사 요금이 발생하지 않고, 어떤 모델을 실행하고 리소스를 어떻게 할당할지에 대한 완전한 제어권을 유지할 수 있습니다. 모델은 필요할 때 로드되고 비활성 상태가 되면 자동으로 언로드되어, 표준 VPS에서 메모리 사용량을 효율적으로 유지합니다.
Speaches의 주요 특징
OpenAI API 호환
OpenAI Audio API 사양을 구현합니다 — 자체 호스팅 URL을 추가하면 기존 OpenAI 통합이 코드 변경 없이 계속 작동합니다.
음성 텍스트 변환
faster-whisper 기반으로, Server-Sent Events를 통한 실시간 스트리밍으로 다국어 전사를 지원합니다.
텍스트 음성 변환 합성
코코로(TTS 아레나 1위) 및 파이퍼 모델을 사용하여 완전히 온디바이스에서 자연스러운 음성을 생성합니다.
동적 모델 로딩
모델은 첫 요청 시 자동으로 로드되며, 구성 가능한 유휴 기간 후에 언로드되므로 필요할 때만 메모리를 사용합니다.
내장 웹 UI
Gradio 기반 인터페이스를 통해 추가 도구 없이 브라우저에서 직접 전사 및 합성을 테스트할 수 있습니다.
API 키 인증
대화형 문서는 공개적으로 접근 가능하도록 유지하면서, 모든 API 엔드포인트를 단일 API 키로 선택적으로 보호할 수 있습니다.
Hostinger에서 Speaches을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.