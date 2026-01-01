Speaches는 OpenAI API와 호환되는 오디오 서버로, 최첨단 음성 인식 및 텍스트 음성 변환 기능을 자체 인프라에 제공합니다. 전사 기능을 위한 faster-whisper와 음성 합성을 위한 Kokoro/Piper를 기반으로 구축되었으며, OpenAI 오디오 API와 동일한 엔드포인트를 노출합니다. 따라서 OpenAI와 연동되는 모든 기존 도구, SDK 또는 통합 기능이 Speaches에서도 즉시 작동합니다.

Speaches를 자체 호스팅하면 오디오 데이터가 서버를 벗어나지 않으며, 분당 전사 요금이 발생하지 않고, 어떤 모델을 실행하고 리소스를 어떻게 할당할지에 대한 완전한 제어권을 유지할 수 있습니다. 모델은 필요할 때 로드되고 비활성 상태가 되면 자동으로 언로드되어, 표준 VPS에서 메모리 사용량을 효율적으로 유지합니다.