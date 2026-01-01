원클릭 설치로 yt-dlp 웹 UI 배포
1,000개 이상의 사이트에서 비디오 및 오디오를 다운로드하는 yt-dlp용 자체 호스팅 웹 프런트엔드 및 RPC 서버.
yt-dlp Web UI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
yt-dlp Web UI 활용으로 만들 수 있는 것
yt-dlp Web UI는 인기 있는 yt-dlp 다운로더를 위한 고성능 브라우저 프런트엔드 및 JSON-RPC 서버입니다. 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 yt-dlp의 모든 기능을 제공하여 명령줄을 사용하지 않고도 다운로드를 대기열에 추가하고, 실시간으로 진행 상황을 모니터링하며, 예정된 라이브 스트림을 시청하고, YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud 및 수백 개의 다른 지원되는 사이트에서 비디오를 가져올 수 있습니다.
VPS에 직접 호스팅하면 데스크톱 설치 프로그램, 사이트 변경 시마다 작동이 중단되는 브라우저 확장 프로그램, 광고 지원 온라인 다운로더로부터 자유로워집니다. 파일은 데이터센터 대역폭으로 서버 저장 공간에 직접 저장되며, RPC 서버를 통해 자동화를 스크립팅할 수 있고, 내장된 대기열 제한 기능이 서버의 공유 리소스를 보호합니다.
yt-dlp Web UI의 주요 특징
yt-dlp이 제공하는 서비스
yt-dlp를 기반으로 구축되어 유튜브, 트위치, 비메오, 사운드클라우드 및 천 개 이상의 다른 비디오 및 오디오 사이트에서 다운로드를 지원합니다.
실시간 대기열
WebSockets를 통해 스트리밍되는 실시간 진행 상황, 예상 완료 시간(ETA) 및 속도 업데이트로 모든 활성 및 대기 중인 다운로드를 추적합니다.
형식 선택
정확한 비디오 및 오디오 형식을 선택하고, 오디오만 추출하며, 출력 파일 이름을 재정의하거나, 다운로드별로 안전한 사용자 지정 yt-dlp 인자를 전달하세요.
JSON-RPC 서버
스크립트 가능한 RPC 엔드포인트는 UI를 사용하지 않고도 cron 작업, 스크립트 또는 타사 클라이언트에서 다운로드를 트리거할 수 있도록 합니다.
동시성 제한
구성 가능한 큐 크기는 동시 다운로드를 제어하여 대용량 재생 목록이 VPS 대역폭 또는 디스크 I/O를 소진하지 않도록 합니다.
토큰 기반 인증
내장된 JWT 인증은 생성된 사용자 이름과 비밀번호를 통해 웹 UI 및 RPC 엔드포인트를 보호합니다.
Hostinger에서 yt-dlp Web UI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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