yt-dlp Web UI는 인기 있는 yt-dlp 다운로더를 위한 고성능 브라우저 프런트엔드 및 JSON-RPC 서버입니다. 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 yt-dlp의 모든 기능을 제공하여 명령줄을 사용하지 않고도 다운로드를 대기열에 추가하고, 실시간으로 진행 상황을 모니터링하며, 예정된 라이브 스트림을 시청하고, YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud 및 수백 개의 다른 지원되는 사이트에서 비디오를 가져올 수 있습니다.

VPS에 직접 호스팅하면 데스크톱 설치 프로그램, 사이트 변경 시마다 작동이 중단되는 브라우저 확장 프로그램, 광고 지원 온라인 다운로더로부터 자유로워집니다. 파일은 데이터센터 대역폭으로 서버 저장 공간에 직접 저장되며, RPC 서버를 통해 자동화를 스크립팅할 수 있고, 내장된 대기열 제한 기능이 서버의 공유 리소스를 보호합니다.