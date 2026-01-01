Svix 원클릭 설치
자동 재시도, 메시지 서명, 임베드 가능한 고객 엔드포인트 포털을 갖춘 오픈 소스 웹훅 전송 서비스.
Svix용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Svix 활용으로 만들 수 있는 것
Svix는 오픈 소스 엔터프라이즈급 웹훅 전송 플랫폼으로, 대규모로 안정적인 웹훅을 전송하는 데 필요한 모든 것을 처리합니다. 지수 백오프를 통한 자동 재시도, 엔드포인트 상태 모니터링, 메시지 서명 및 확인, 모든 전송 시도에 대한 전체 감사 로그를 관리하므로 이러한 인프라를 직접 구축할 필요가 없습니다.
임베드 가능한 포털 구성 요소를 통해 애플리케이션 고객은 웹훅 엔드포인트 및 이벤트 구독을 직접 관리할 수 있습니다. 성능을 위해 Rust로 구축된 Svix는 PostgreSQL 및 Redis와 함께 실행되며, 모든 주요 언어용 공식 SDK와 함께 REST API를 노출합니다. VPS에 자체 호스팅하면 모든 웹훅 데이터를 직접 제어할 수 있습니다.
Svix의 주요 특징
자동 재시도
실패한 웹훅 전송은 일시적인 서비스 중단 중에도 메시지가 목적지에 도달하도록 보장하며, 지수 백오프를 적용하여 자동으로 재시도됩니다.
메시지 서명
모든 발신 웹훅은 HMAC-SHA256 또는 Ed25519로 서명되어, 수신자가 모든 메시지의 진위 여부를 암호화 방식으로 확인할 수 있습니다.
삽입 가능한 포털
사전 구축된 웹훅 관리 포털을 제공하세요. 고객은 이를 사용하여 엔드포인트를 등록하고 이벤트에 구독할 수 있습니다. — 별도의 사용자 지정 UI는 필요 없습니다.
전달 감사 로그
모든 전송 시도는 전체 요청 및 응답 세부 정보와 함께 기록되므로, 실패를 쉽게 디버그하고 놓친 이벤트를 다시 재생할 수 있습니다.
다국어 SDK
Python, TypeScript, Go, Java, Ruby, C#용 공식 클라이언트 SDK를 통해 Svix를 모든 백엔드에 몇 분 안에 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Svix을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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