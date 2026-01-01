Svix는 오픈 소스 엔터프라이즈급 웹훅 전송 플랫폼으로, 대규모로 안정적인 웹훅을 전송하는 데 필요한 모든 것을 처리합니다. 지수 백오프를 통한 자동 재시도, 엔드포인트 상태 모니터링, 메시지 서명 및 확인, 모든 전송 시도에 대한 전체 감사 로그를 관리하므로 이러한 인프라를 직접 구축할 필요가 없습니다.

임베드 가능한 포털 구성 요소를 통해 애플리케이션 고객은 웹훅 엔드포인트 및 이벤트 구독을 직접 관리할 수 있습니다. 성능을 위해 Rust로 구축된 Svix는 PostgreSQL 및 Redis와 함께 실행되며, 모든 주요 언어용 공식 SDK와 함께 REST API를 노출합니다. VPS에 자체 호스팅하면 모든 웹훅 데이터를 직접 제어할 수 있습니다.