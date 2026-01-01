Invio 원클릭 설치
프리랜서 및 소규모 팀을 위한 구독료 없는 간결한 자체 호스팅 인보이스 시스템.
Invio용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Invio 활용으로 만들 수 있는 것
Invio는 복잡한 전체 CRM 플랫폼 없이 전문적인 청구가 필요한 프리랜서와 소규모 팀을 위해 구축된 빠르고 집중적인 송장 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 제품 카탈로그 관리, 송장 생성, 클라이언트 접근을 위한 비밀번호 없는 보안 링크 등 핵심 송장 워크플로를 평범한 하드웨어에서도 즉시 로드되는 깔끔하고 가벼운 인터페이스로 제공합니다.
자체 VPS에 Invio를 자체 호스팅하면 귀하의 금융 데이터가 제3자 서버에 절대 닿지 않으며, 송장당 수수료나 구독 비용이 발생하지 않습니다. 송장 내역, 제품 카탈로그 및 클라이언트 기록은 귀하의 자체 인프라에 내장된 SQLite 데이터베이스에 저장되어 비즈니스 기록에 대한 완전한 소유권을 제공합니다.
Invio의 주요 특징
제품 카탈로그
카테고리별로 서비스 및 품목 카탈로그를 관리하여, 새로운 송장에 품목을 몇 초 만에 추가하고 가격과 설명을 자동으로 채울 수 있습니다.
비밀번호 없는 고객 링크
고객이 계정을 만들지 않고도 열 수 있는 안전한 링크를 통해 인보이스를 공유하여, 결제 검토 과정의 번거로움을 없앨 수 있습니다.
다국어 지원
영어, 독일어, 네덜란드어, 포르투갈어 전체 인터페이스 번역을 통해 해외 고객에게 선호하는 언어로 청구할 수 있습니다.
구독료 없음
자체 호스팅은 반복되는 SaaS 비용을 없애줍니다. 이미 사용 중인 VPS 리소스에 대해서만 비용을 지불하며, 인보이스당 또는 사용자당 가격 책정은 없습니다.
경량 건축
별도의 데이터베이스 서비스가 없는 SQLite 기반 스토리지는 초급 VPS 상품에서 배포를 간소화하고 리소스 사용량을 최소화합니다.
Hostinger에서 Invio을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.