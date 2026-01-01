Invio는 복잡한 전체 CRM 플랫폼 없이 전문적인 청구가 필요한 프리랜서와 소규모 팀을 위해 구축된 빠르고 집중적인 송장 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 제품 카탈로그 관리, 송장 생성, 클라이언트 접근을 위한 비밀번호 없는 보안 링크 등 핵심 송장 워크플로를 평범한 하드웨어에서도 즉시 로드되는 깔끔하고 가벼운 인터페이스로 제공합니다.

자체 VPS에 Invio를 자체 호스팅하면 귀하의 금융 데이터가 제3자 서버에 절대 닿지 않으며, 송장당 수수료나 구독 비용이 발생하지 않습니다. 송장 내역, 제품 카탈로그 및 클라이언트 기록은 귀하의 자체 인프라에 내장된 SQLite 데이터베이스에 저장되어 비즈니스 기록에 대한 완전한 소유권을 제공합니다.