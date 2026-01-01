원클릭 설치로 Microcks 배포
REST, GraphQL, gRPC, AsyncAPI 전반에 걸친 API 목킹 및 계약 테스트를 위한 CNCF 인큐베이팅 플랫폼.
Microcks용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Microcks 활용으로 만들 수 있는 것
Microcks는 REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, AsyncAPI 등 모든 주요 프로토콜에 걸쳐 API를 모의(mocking)하고 테스트하기 위한 오픈 소스 클라우드 네이티브 플랫폼입니다. 수동으로 작성된 스텁을 유지 관리하는 대신, 팀은 기존 API 계약을 가져와 Microcks가 실제 서비스 동작을 반영하는 현실적인 모의(mock)를 자동으로 생성하여 백엔드 팀을 기다릴 필요 없이 개발 속도를 높입니다.
CNCF 인큐베이팅 프로젝트로서, Microcks는 CI/CD 통합을 위해 구축되었으며 DevOps 파이프라인에 자연스럽게 통합됩니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 API 테스트 데이터를 완벽하게 제어할 수 있고, 외부 SaaS 종속성을 제거하며, 클라우드 테스트 플랫폼이 도달할 수 없는 내부 서비스를 모의(mock)할 수 있습니다.
Microcks의 주요 특징
다중 프로토콜 API 모킹
단일 플랫폼에서 REST, GraphQL, gRPC, SOAP, AsyncAPI 서비스를 모의할 수 있습니다. 각 프로토콜에 별도의 도구가 필요 없습니다.
계약 주도 테스트
OpenAPI, AsyncAPI, Postman 또는 gRPC 사양을 가져와서, CI/CD 파이프라인에서 구현이 합의된 계약에 부합하는지 자동으로 검증합니다.
동적 응답 생성
모의 응답에서 템플릿과 표현식을 활용하여 정적 픽스처 대신 현실적이고 다양한 데이터를 생성함으로써 테스트 커버리지를 향상시킵니다.
CI/CD 파이프라인 통합
GitHub Actions, Jenkins, Tekton에 대한 기본 지원을 통해 수동 개입 없이 모든 커밋에서 적합성 테스트를 자동으로 실행할 수 있습니다.
Postman 컬렉션 가져오기
기존 Postman 컬렉션을 모의 정의 및 테스트 스위트로 재활용하여, 팀이 API 문서에 이미 투자한 노력을 보호하세요.
Hostinger에서 Microcks을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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