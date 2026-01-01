Microcks는 REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, AsyncAPI 등 모든 주요 프로토콜에 걸쳐 API를 모의(mocking)하고 테스트하기 위한 오픈 소스 클라우드 네이티브 플랫폼입니다. 수동으로 작성된 스텁을 유지 관리하는 대신, 팀은 기존 API 계약을 가져와 Microcks가 실제 서비스 동작을 반영하는 현실적인 모의(mock)를 자동으로 생성하여 백엔드 팀을 기다릴 필요 없이 개발 속도를 높입니다.

CNCF 인큐베이팅 프로젝트로서, Microcks는 CI/CD 통합을 위해 구축되었으며 DevOps 파이프라인에 자연스럽게 통합됩니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 API 테스트 데이터를 완벽하게 제어할 수 있고, 외부 SaaS 종속성을 제거하며, 클라우드 테스트 플랫폼이 도달할 수 없는 내부 서비스를 모의(mock)할 수 있습니다.