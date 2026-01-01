pygeoapi는 OGC API 표준(Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR)의 오픈 소스 Python 구현으로, 지리공간 데이터셋을 검색 가능하고 탐색 가능한 RESTful API로 전환합니다. 내장된 HTML 브라우저를 번들로 제공하여 개발자가 아닌 사용자도 단 한 줄의 요청 코드 없이 컬렉션을 탐색하고, 지도에서 항목을 검사하며, GeoJSON을 다운로드할 수 있습니다.

자체 VPS에 pygeoapi를 자체 호스팅하면 어떤 데이터셋이 노출되고, 어디에 저장되며, 누가 쿼리할 수 있는지 완벽하게 제어할 수 있습니다. PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB 또는 원격 WFS/WMS 소스를 연결하고, 번들로 제공되는 Traefik 프록시가 처리하는 HTTPS를 통해 사용자 고유의 도메인으로 게시할 수 있습니다.