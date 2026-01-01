pygeoapi 원클릭 설치.
HTTP를 통해 지리공간 데이터를 게시하기 위한 OGC API 표준 제품군을 구현하는 파이썬 서버.
pygeoapi용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
pygeoapi 활용으로 만들 수 있는 것
pygeoapi는 OGC API 표준(Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR)의 오픈 소스 Python 구현으로, 지리공간 데이터셋을 검색 가능하고 탐색 가능한 RESTful API로 전환합니다. 내장된 HTML 브라우저를 번들로 제공하여 개발자가 아닌 사용자도 단 한 줄의 요청 코드 없이 컬렉션을 탐색하고, 지도에서 항목을 검사하며, GeoJSON을 다운로드할 수 있습니다.
자체 VPS에 pygeoapi를 자체 호스팅하면 어떤 데이터셋이 노출되고, 어디에 저장되며, 누가 쿼리할 수 있는지 완벽하게 제어할 수 있습니다. PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB 또는 원격 WFS/WMS 소스를 연결하고, 번들로 제공되는 Traefik 프록시가 처리하는 HTTPS를 통해 사용자 고유의 도메인으로 게시할 수 있습니다.
pygeoapi의 주요 특징
OGC API 표준
단일 구성 파일을 기반으로 OGC API 피처, 커버리지, 타일, 레코드, 프로세스 및 환경 데이터 검색을 구현합니다.
내장형 HTML 브라우저
모든 컬렉션, 항목 및 프로세스는 대화형 Leaflet 맵과 예쁘게 인쇄된 JSON으로 웹 UI에서 탐색할 수 있습니다.
많은 데이터 백엔드
PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON 및 원격 WFS 소스를 통합 제공자를 통해 제공합니다.
OpenAPI 문서
OpenAPI 3.0 설명 및 Swagger/Redoc UI는 구성에서 자동으로 생성되므로 클라이언트는 빠르게 통합할 수 있습니다.
지리 공간 처리
게시된 데이터에 대해 온디맨드 변환, 분석 및 ETL 작업을 실행할 수 있도록 Python 함수를 OGC API 프로세스로 노출합니다.
STAC 및 메타데이터 카탈로그
STAC 규격에 맞는 이미지 및 기록 카탈로그를 게시하여 파트너가 지리공간 보유 자산을 프로그래밍 방식으로 검색하고 크롤링할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 pygeoapi을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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