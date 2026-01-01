Strapi는 세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 헤드리스 CMS이며, 800,000명 이상의 개발자들에게 신뢰받고 있습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 관리 패널, 자동 생성되는 REST 및 GraphQL API, 풍부한 플러그인 생태계를 갖춘 완벽하게 사용자 정의 가능한 콘텐츠 관리 백엔드를 제공합니다. 콘텐츠를 고정된 프런트엔드에 연결하는 기존 CMS와 달리, Strapi는 표준 API를 통해 웹사이트, 모바일 앱, IoT 기기 등 모든 채널에 콘텐츠를 제공합니다.

VPS에 Strapi를 자체 호스팅하면 관리형 CMS 제공업체가 부과하는 사용자별 요금 및 API 속도 제한을 없앨 수 있으며, 콘텐츠 아키텍처, 데이터 저장소 및 플러그인 구성에 대한 완벽한 제어권을 가질 수 있습니다. 이 템플릿은 프로덕션 환경에 적합한 안정성을 위해 Strapi를 PostgreSQL 16과 함께 제공합니다.