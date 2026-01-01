Strapi 원클릭 설치
사용자 정의 가능한 관리자 패널을 갖추고 콘텐츠 모델에서 REST 및 GraphQL API를 자동 생성하는 선도적인 오픈 소스 헤드리스 CMS
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Strapi 활용으로 만들 수 있는 것
Strapi는 세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 헤드리스 CMS이며, 800,000명 이상의 개발자들에게 신뢰받고 있습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 관리 패널, 자동 생성되는 REST 및 GraphQL API, 풍부한 플러그인 생태계를 갖춘 완벽하게 사용자 정의 가능한 콘텐츠 관리 백엔드를 제공합니다. 콘텐츠를 고정된 프런트엔드에 연결하는 기존 CMS와 달리, Strapi는 표준 API를 통해 웹사이트, 모바일 앱, IoT 기기 등 모든 채널에 콘텐츠를 제공합니다.
VPS에 Strapi를 자체 호스팅하면 관리형 CMS 제공업체가 부과하는 사용자별 요금 및 API 속도 제한을 없앨 수 있으며, 콘텐츠 아키텍처, 데이터 저장소 및 플러그인 구성에 대한 완벽한 제어권을 가질 수 있습니다. 이 템플릿은 프로덕션 환경에 적합한 안정성을 위해 Strapi를 PostgreSQL 16과 함께 제공합니다.
Strapi의 주요 특징
자동 생성 API
Strapi는 콘텐츠 유형을 정의할 때 REST 및 GraphQL 엔드포인트를 자동으로 생성합니다. — 수동 API 코딩이 필요 없습니다.
드래그 앤 드롭 콘텐츠 빌더
코드베이스를 전혀 건드리지 않고 필드, 컴포넌트, 동적 영역을 활용하여 복잡한 콘텐츠 모델을 시각적으로 구축할 수 있습니다.
역할 기반 접근 제어
콘텐츠 유형 및 사용자 역할별로 세분화된 권한을 정의하여 편집자, 관리자 및 API 소비자가 필요한 항목에만 액세스하도록 합니다.
미디어 라이브러리
자동 이미지 크기 조정 및 형식 변환 기능을 통해 중앙 집중식 미디어 라이브러리에서 이미지 및 파일을 업로드, 정리 및 최적화합니다.
플러그인 생태계
인증, SEO, 이메일, 검색 등을 위한 마켓플레이스 플러그인으로 Strapi를 확장하거나, 필요에 맞는 맞춤형 플러그인을 구축하세요.
다국어 콘텐츠
내장된 i18n 지원을 통해 여러 언어로 콘텐츠를 관리하고, 각 로케일을 독립적으로 게시하여 전 세계 사용자를 지원합니다.
Hostinger에서 Strapi을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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