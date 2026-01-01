Temporal 원클릭 설치.
대규모 내결함성 장기 실행 애플리케이션 구축을 위한 오픈 소스 내구성 워크플로우 실행 플랫폼입니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Temporal 활용으로 만들 수 있는 것
Temporal은 개발자가 일반 코드로 장기 실행되는 내결함성 애플리케이션을 작성할 수 있도록 하는 오픈 소스 내구성 워크플로 실행 플랫폼입니다. Temporal로 작성된 워크플로는 프로세스 충돌, 네트워크 분할 및 인프라 장애에서 자동으로 복구되며, 수동 체크포인트, 데이터베이스의 상태 머신 또는 복잡한 재시도 로직이 필요 없습니다. 작업자가 다시 시작하면 실행은 중단된 지점에서 정확히 재개됩니다.
이 배포는 전체 Temporal 스택을 실행합니다. 영속성을 위한 PostgreSQL과 워크플로 기록 검색 및 가시성을 위한 Elasticsearch를 포함한 서버입니다. 포함된 웹 UI를 통해 활성 워크플로를 모니터링하고, 이벤트 기록을 검사하고, 상태 또는 사용자 지정 속성별로 실행을 검색하고, 신호를 트리거할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 실행 중인 비즈니스 프로세스에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다.
Temporal의 주요 특징
영속적 실행
워크플로우는 프로세스 충돌 및 인프라 재시작 시에도 자동으로 복구되어, 추가 인프라 없이 중단되었던 지점부터 정확히 재개됩니다.
워크플로우 가시성
Elasticsearch 기반 검색을 통해 상태, 워크플로 유형, 사용자 지정 검색 속성 또는 시간 범위별로 워크플로 실행을 필터링하고 검사할 수 있습니다.
자동 재시도
애플리케이션 코드를 변경하지 않고 일시적인 오류를 처리할 수 있도록 모든 활동에 대해 구성 가능한 백오프를 사용하여 재시도 정책을 정의합니다.
장기 실행 워크플로
몇 분, 며칠 또는 몇 년 동안 실행되는 워크플로를 기본적으로 지원합니다. 여기에는 예약된 타이머, 수동 승인 단계 및 외부 신호가 포함됩니다.
다국어 SDK
워커는 Go, Python, Java, TypeScript, .NET, PHP용 공식 SDK를 사용하여 gRPC를 통해 연결합니다.
Hostinger에서 Temporal을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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