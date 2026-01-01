Temporal은 개발자가 일반 코드로 장기 실행되는 내결함성 애플리케이션을 작성할 수 있도록 하는 오픈 소스 내구성 워크플로 실행 플랫폼입니다. Temporal로 작성된 워크플로는 프로세스 충돌, 네트워크 분할 및 인프라 장애에서 자동으로 복구되며, 수동 체크포인트, 데이터베이스의 상태 머신 또는 복잡한 재시도 로직이 필요 없습니다. 작업자가 다시 시작하면 실행은 중단된 지점에서 정확히 재개됩니다.

이 배포는 전체 Temporal 스택을 실행합니다. 영속성을 위한 PostgreSQL과 워크플로 기록 검색 및 가시성을 위한 Elasticsearch를 포함한 서버입니다. 포함된 웹 UI를 통해 활성 워크플로를 모니터링하고, 이벤트 기록을 검사하고, 상태 또는 사용자 지정 속성별로 실행을 검색하고, 신호를 트리거할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 실행 중인 비즈니스 프로세스에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다.