Khoj는 문서, 메모, 파일에 연결하여 자연어로 질문할 수 있도록 해주는 무료 오픈소스 AI 개인 비서입니다. 이 비서는 OpenAI, Anthropic, Google Gemini와 같은 주요 AI 제공업체 또는 동일한 VPS에서 실행되는 로컬 Ollama 인스턴스와 함께 작동하며, SearXNG를 통한 실시간 웹 검색 및 Terrarium을 통한 격리된 Python 코드 실행으로 답변을 보강합니다.

Khoj를 자체 호스팅하면 문서, 대화 및 쿼리 기록이 사용자 인프라에 유지됩니다. 파일은 명시적으로 구성한 AI 모델 제공업체 외에는 어디로도 전송되지 않으며, 어떤 데이터가 누구와 공유되는지에 대한 완전한 제어권을 제공합니다.