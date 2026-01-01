원클릭 설치로 Khoj 배포
원하는 AI 모델을 사용하여 문서와 대화하고, 웹을 검색하며, 코드를 실행하는 오픈 소스 AI 비서.
Khoj용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Khoj 활용으로 만들 수 있는 것
Khoj는 문서, 메모, 파일에 연결하여 자연어로 질문할 수 있도록 해주는 무료 오픈소스 AI 개인 비서입니다. 이 비서는 OpenAI, Anthropic, Google Gemini와 같은 주요 AI 제공업체 또는 동일한 VPS에서 실행되는 로컬 Ollama 인스턴스와 함께 작동하며, SearXNG를 통한 실시간 웹 검색 및 Terrarium을 통한 격리된 Python 코드 실행으로 답변을 보강합니다.
Khoj를 자체 호스팅하면 문서, 대화 및 쿼리 기록이 사용자 인프라에 유지됩니다. 파일은 명시적으로 구성한 AI 모델 제공업체 외에는 어디로도 전송되지 않으며, 어떤 데이터가 누구와 공유되는지에 대한 완전한 제어권을 제공합니다.
Khoj의 주요 특징
문서와 채팅하기
PDF, 노트, 파일을 색인화하고 자연어로 질문하세요. — Khoj는 선택한 AI 모델을 사용하여 관련 컨텍스트와 답변을 검색합니다.
웹 검색 통합
내장된 SearXNG를 통해 Khoj는 타사 검색 API를 거치지 않고 웹에서 최신 정보를 가져와 요약할 수 있습니다.
코드 실행 샌드박스
Khoj가 대화의 일부로 계산, 데이터 분석 및 스크립팅 작업을 수행할 수 있도록 격리된 Terrarium 샌드박스에서 Python 코드를 실행합니다.
AI 모델 제공업체
OpenAI, Anthropic, Google Gemini 또는 로컬 Ollama 인스턴스를 연결하여, Khoj와 상호작용하는 방식을 변경하지 않고 제공업체를 전환할 수 있습니다.
기본 개인 정보 보호
모든 문서, 채팅 및 임베딩은 사용자의 VPS에 저장되며, 구성하는 AI 모델 제공업체 외에는 아무것도 공유되지 않습니다.
Hostinger에서 Khoj을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.