원클릭 설치로 샤알리 배포하기.
개인용, 미니멀리스트, 초고속 북마크 서비스로, 모든 것을 단일 플랫 파일 데이터베이스에 저장하며 SQL이 필요 없습니다.
Shaarli용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Shaarli 활용으로 만들 수 있는 것
Shaarli는 오리지널 del.icio.us를 대체하는 자체 호스팅 방식으로 설계된 개인용 미니멀리스트 북마크 서비스입니다. 이 서비스는 모든 북마크를 단일 플랫 PHP 파일에 저장하며(데이터베이스 서버, 마이그레이션, 스키마 업그레이드 없음), 링크, 메모 및 마이크로블로그 스타일 업데이트를 깔끔한 역시간순 피드로 렌더링합니다. 이 피드는 공개, 비공개 또는 항목별 혼합으로 유지할 수 있습니다.
VPS에 Shaarli를 자체 호스팅하면 자신만의 도메인으로 비공개 링크 아카이브, 공유 항목의 RSS/Atom 피드, Markdown 친화적인 메모 시스템, 그리고 모든 브라우저나 앱을 원클릭 저장 대상으로 전환하는 북마크릿 및 모바일 API를 얻을 수 있습니다. 전체 스택은 JSON 파일이 지원하는 단일 PHP 컨테이너이며, 백업은 단일 파일 복사본입니다.
Shaarli의 주요 특징
플랫 파일 저장소
북마크는 설치, 튜닝 또는 백업할 데이터베이스 서버가 필요 없는 단일 PHP 데이터스토어에 저장됩니다. 파일을 복사하면 아카이브를 가질 수 있습니다.
최신순 흐름
모든 북마크, 메모 또는 마이크로블로그 게시물은 태그, 전체 텍스트 검색 및 링크별 개인 정보 보호 제어 기능과 함께 깔끔한 하나의 타임라인에 정리됩니다.
RSS 및 Atom 피드
내장된 RSS 및 Atom 피드는 귀하의 Shaarli를 공개 링크 블로그 또는 비공개 피드 리더 소스로 전환합니다. 모든 리더 앱에서 작동합니다.
북마클릿 및 REST API
번들된 북마클릿을 사용하여 어떤 브라우저에서든 링크를 저장하거나, 유형화된 REST API를 사용하여 모바일 및 데스크톱 앱에서 푸시하세요.
마크다운 노트
더 긴 노트와 마이크로블로그 게시물을 북마크와 함께 마크다운으로 작성하고, 공유를 위한 공개 여부를 선택할 수 있습니다.
경량
데이터베이스 서버가 없는 단일 PHP 컨테이너는 다른 앱과 리소스를 놓고 경쟁할 필요 없이 가장 작은 VPS 상품에서도 원활하게 실행됩니다.
Hostinger에서 Shaarli을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.