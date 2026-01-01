Shaarli는 오리지널 del.icio.us를 대체하는 자체 호스팅 방식으로 설계된 개인용 미니멀리스트 북마크 서비스입니다. 이 서비스는 모든 북마크를 단일 플랫 PHP 파일에 저장하며(데이터베이스 서버, 마이그레이션, 스키마 업그레이드 없음), 링크, 메모 및 마이크로블로그 스타일 업데이트를 깔끔한 역시간순 피드로 렌더링합니다. 이 피드는 공개, 비공개 또는 항목별 혼합으로 유지할 수 있습니다.

VPS에 Shaarli를 자체 호스팅하면 자신만의 도메인으로 비공개 링크 아카이브, 공유 항목의 RSS/Atom 피드, Markdown 친화적인 메모 시스템, 그리고 모든 브라우저나 앱을 원클릭 저장 대상으로 전환하는 북마크릿 및 모바일 API를 얻을 수 있습니다. 전체 스택은 JSON 파일이 지원하는 단일 PHP 컨테이너이며, 백업은 단일 파일 복사본입니다.