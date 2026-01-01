Wakapi는 WakaTime 에디터 플러그인과 완벽하게 호환되는 자체 호스팅 코딩 활동 추적기입니다. 코딩에 소요된 시간을 프로젝트, 언어, 에디터, 운영 체제별로 분류하여 수집하고, 타사 클라우드 서비스와 아무것도 공유하지 않으면서 시각적인 대시보드에 데이터를 표시합니다.

VPS에 Wakapi를 자체 호스팅하면 코딩 활동을 비공개로 유지하면서 WakaTime이 제공하는 모든 통찰력을 얻을 수 있습니다. 주간 이메일 요약, 팀 동기 부여를 위한 공개 리더보드, GitHub 프로필용 README 배지 생성, 그리고 VS Code, JetBrains IDEs, Vim을 포함한 인기 에디터와의 통합을 지원합니다.