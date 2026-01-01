원클릭 설치로 Wakapi 배포
WakaTime 플러그인과 호환되는 자체 호스팅 코딩 시간 추적기로, 대시보드, 보고서 및 리더보드를 제공합니다.
Wakapi용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Wakapi 활용으로 만들 수 있는 것
Wakapi는 WakaTime 에디터 플러그인과 완벽하게 호환되는 자체 호스팅 코딩 활동 추적기입니다. 코딩에 소요된 시간을 프로젝트, 언어, 에디터, 운영 체제별로 분류하여 수집하고, 타사 클라우드 서비스와 아무것도 공유하지 않으면서 시각적인 대시보드에 데이터를 표시합니다.
VPS에 Wakapi를 자체 호스팅하면 코딩 활동을 비공개로 유지하면서 WakaTime이 제공하는 모든 통찰력을 얻을 수 있습니다. 주간 이메일 요약, 팀 동기 부여를 위한 공개 리더보드, GitHub 프로필용 README 배지 생성, 그리고 VS Code, JetBrains IDEs, Vim을 포함한 인기 에디터와의 통합을 지원합니다.
Wakapi의 주요 특징
WakaTime 호환
모든 기존 WakaTime 에디터 플러그인과 호환됩니다. wakatime.com 대신 자체 호스팅 Wakapi 인스턴스를 가리키도록 설정하기만 하면 됩니다.
코딩 대시보드
모든 날짜 범위에 걸쳐 필터링 가능한 차트를 통해 프로젝트, 언어, 편집기, OS별 소요 시간을 시각화합니다.
주간 이메일 보고서
코딩 활동에 대한 자동화된 주간 요약 보고서를 받은 편지함으로 직접 받아보실 수 있습니다.
깃허브 배지
동적인 README 배지를 생성하여 주간 코딩 시간을 표시하고 GitHub 프로필 페이지에 표시하세요.
팀 리더보드
개발팀 전체의 코딩 활동을 추적하고 비교하기 위해 팀원들과 공개 리더보드를 공유하세요.
Hostinger에서 Wakapi을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.