HyperDX는 로그, 트레이스, 메트릭, 세션 리플레이를 단일 인터페이스로 통합하는 오픈소스 관측 가능성 플랫폼으로, Datadog 및 기타 상용 APM 도구에 대한 자체 호스팅 가능한 대안입니다. 고카디널리티 텔레메트리에 대한 빠른 쿼리를 위해 ClickHouse를 기반으로 구축되었으며, OpenTelemetry를 기본적으로 지원하여 OTEL로 계측된 모든 애플리케이션이 사용자 지정 익스포터나 독점 에이전트 없이 데이터를 전송할 수 있습니다.

VPS에 HyperDX를 자체 호스팅하면 트래픽에 따라 예측할 수 없이 증가하는 호스트당 및 GB당 수집 요금을 피할 수 있습니다. 로그, 트레이스 및 사용자 세션 데이터(종종 고객 식별자, API 페이로드 및 내부 시스템 세부 정보를 포함)는 보존 및 액세스 권한이 전적으로 사용자에게 제어되는 자체 인프라에 유지됩니다.