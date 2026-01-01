원클릭 설치로 HyperDX 배포
Datadog 스타일 인터페이스에서 로그, 트레이스, 메트릭 및 세션 리플레이를 통합하는 오픈 소스 관측 가능성 플랫폼.
HyperDX용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
HyperDX 활용으로 만들 수 있는 것
HyperDX는 로그, 트레이스, 메트릭, 세션 리플레이를 단일 인터페이스로 통합하는 오픈소스 관측 가능성 플랫폼으로, Datadog 및 기타 상용 APM 도구에 대한 자체 호스팅 가능한 대안입니다. 고카디널리티 텔레메트리에 대한 빠른 쿼리를 위해 ClickHouse를 기반으로 구축되었으며, OpenTelemetry를 기본적으로 지원하여 OTEL로 계측된 모든 애플리케이션이 사용자 지정 익스포터나 독점 에이전트 없이 데이터를 전송할 수 있습니다.
VPS에 HyperDX를 자체 호스팅하면 트래픽에 따라 예측할 수 없이 증가하는 호스트당 및 GB당 수집 요금을 피할 수 있습니다. 로그, 트레이스 및 사용자 세션 데이터(종종 고객 식별자, API 페이로드 및 내부 시스템 세부 정보를 포함)는 보존 및 액세스 권한이 전적으로 사용자에게 제어되는 자체 인프라에 유지됩니다.
HyperDX의 주요 특징
통합 관측 가능성
로그, 트레이스, 메트릭, 세션 리플레이가 하나의 UI에 통합되어 엔지니어는 도구를 전환하지 않고도 실패한 요청에서 전체 백트레이스로 전환할 수 있습니다.
OpenTelemetry 네이티브
OTLP gRPC 또는 HTTP를 통해 모든 OpenTelemetry 계측 서비스에서 데이터를 수집하세요. 사용자 지정 익스포터나 독점 에이전트가 필요하지 않습니다.
클릭하우스 기반 쿼리
ClickHouse를 기반으로 구축되어, 사전 집계나 샘플링 절충 없이 고유성이 높은 로그 및 트레이스에 대한 초고속 검색을 제공합니다.
세션 리플레이
오류 발생 직전 사용자가 무엇을 했는지 정확히 확인하기 위해 백엔드 추적과 연결된 프런트엔드 사용자 세션을 재생하세요.
대시보드 및 알림
어떤 신호로든 사용자 지정 차트를 구축하고 로그 패턴, 추적 오류 또는 메트릭 임계값에 대한 알림을 Slack, PagerDuty 또는 웹훅을 통해 트리거합니다.
셀프 호스팅 프라이버시
고객 식별자, API 페이로드 및 내부 시스템 세부 정보를 호스트당 또는 GB당 요금 없이 자체 인프라에 유지하세요.
Hostinger에서 HyperDX을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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