PowerDNS-Admin은 PowerDNS 권한 있는 DNS 서버를 위한 오픈 소스 웹 인터페이스로, 구성 파일을 편집하거나 API 호출을 수동으로 작성할 필요 없이, 친숙한 UI를 통해 포워드 및 리버스 DNS 영역, 레코드, 템플릿, DNSSEC 키를 관리할 수 있도록 해줍니다. 역할 기반 접근 제어, 영역별 권한, 활동 로깅, 그리고 LDAP, SAML, OAuth(Google, GitHub, Azure, OpenID)를 통한 인증 및 선택적 2단계 인증을 지원하는 내장 로컬 계정을 지원합니다.

이 템플릿은 PowerDNS-Admin을 PowerDNS 권한 있는 서버 및 MariaDB 백엔드와 함께 번들로 제공하여, 사용자 자신의 VPS에서 완벽하게 통합된 DNS 호스팅 스택을 얻을 수 있습니다. 셀프 호스팅을 통해 네임서버, 영역 데이터 및 DNS API를 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 배치할 수 있으며, 영역당 요금이나 타사 DNS 공급업체 개입이 없습니다.