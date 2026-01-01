PowerDNS-Admin 원클릭 설치 배포
단일 대시보드에서 PowerDNS 존, 레코드, 사용자 및 접근 제어를 관리할 수 있는 현대적인 웹 인터페이스.
PowerDNS-Admin용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PowerDNS-Admin 활용으로 만들 수 있는 것
PowerDNS-Admin은 PowerDNS 권한 있는 DNS 서버를 위한 오픈 소스 웹 인터페이스로, 구성 파일을 편집하거나 API 호출을 수동으로 작성할 필요 없이, 친숙한 UI를 통해 포워드 및 리버스 DNS 영역, 레코드, 템플릿, DNSSEC 키를 관리할 수 있도록 해줍니다. 역할 기반 접근 제어, 영역별 권한, 활동 로깅, 그리고 LDAP, SAML, OAuth(Google, GitHub, Azure, OpenID)를 통한 인증 및 선택적 2단계 인증을 지원하는 내장 로컬 계정을 지원합니다.
이 템플릿은 PowerDNS-Admin을 PowerDNS 권한 있는 서버 및 MariaDB 백엔드와 함께 번들로 제공하여, 사용자 자신의 VPS에서 완벽하게 통합된 DNS 호스팅 스택을 얻을 수 있습니다. 셀프 호스팅을 통해 네임서버, 영역 데이터 및 DNS API를 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 배치할 수 있으며, 영역당 요금이나 타사 DNS 공급업체 개입이 없습니다.
PowerDNS-Admin의 주요 특징
존 관리 UI
영역 파일을 편집하거나 원시 API를 호출하는 대신, 깔끔한 웹 대시보드를 통해 포워드 및 리버스 DNS 영역과 레코드를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.
포함된 PowerDNS 서버
바로 사용할 수 있는 PowerDNS 권한 있는 서버가 포함되어 있으며, HTTP API가 활성화되어 있고 관리자 UI에 사전 연결되어 있어 스택을 즉시 사용할 수 있습니다.
역할 기반 접근 제어
관리자, 운영자 및 영역 수준 사용자에게 세분화된 영역별 권한을 할당하여 팀이 하나의 슈퍼 관리자 계정을 공유하지 않고도 DNS를 관리할 수 있도록 합니다.
Enterprise 인증
LDAP, SAML, OAuth(Google, GitHub, Azure, OpenID)를 통해 기존 신원 시스템과 연동할 수 있으며, 로컬 계정에는 선택적 TOTP 2단계 인증을 사용할 수 있습니다.
활동 로깅 및 감사
모든 존 및 레코드 변경 사항은 책임 사용자에게 기록되며, 이를 통해 규정 준수 및 문제 해결 시 필요한 완벽한 감사 추적을 확보할 수 있습니다.
영역 템플릿 및 IDN
재사용 가능한 존 템플릿은 새 도메인 온보딩 속도를 높여주며, 완전한 IDN 및 Punycode 지원은 수동 변환 없이 국제화된 도메인 이름을 처리합니다.
Hostinger에서 PowerDNS-Admin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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