Syncthing 원클릭 설치
모든 기기에서 데이터를 비공개로 유지하고 암호화하는 오픈 소스 P2P 파일 동기화.
Syncthing용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Syncthing 활용으로 만들 수 있는 것
Syncthing은 중앙 서버 없이 기기 간 파일을 지속적으로 동기화하는 분산형 파일 동기화 도구입니다. 모든 데이터는 사용자의 기기에 저장되며 TLS 암호화 및 완벽한 순방향 비밀성을 통해 전송됩니다. 클라우드 중개자나 계정이 필요 없습니다.
VPS에 Syncthing을 자체 호스팅하면 24시간 내내 온라인 상태를 유지하는 영구 동기화 노드가 생성되어, 일부 기기가 오프라인 상태일 때도 모든 기기가 최신 상태를 유지하도록 보장합니다. 폴더 버전 관리, 충돌 처리 및 크로스 플랫폼 클라이언트 지원을 통해 Syncthing은 Dropbox 및 Google Drive의 개인 정보 보호 우선 대안입니다.
Syncthing의 주요 특징
중앙 서버 없음
파일은 타사 클라우드 저장소 없이 기기 간에 직접 동기화되어 데이터를 전적으로 귀하의 통제하에 유지합니다.
종단간 암호화
모든 전송은 완벽한 순방향 비밀성을 갖춘 TLS를 사용하며, 다른 누구도 귀하의 파일을 가로채거나 읽을 수 없도록 보장합니다.
유연한 폴더 모드
폴더를 보내기 전용, 받기 전용 또는 양방향으로 구성하여 장치 간에 데이터가 어떻게 흐르는지 정확하게 제어할 수 있습니다.
파일 버전 관리
변경되거나 삭제된 파일의 이전 버전을 구성 가능한 보존 정책과 함께 유지하여, 실수로 인한 변경 사항으로부터 복구할 수 있습니다.
크로스 플랫폼 클라이언트
Linux, Windows, macOS, Android용 네이티브 클라이언트는 단일 영구 VPS 노드에서 모든 장치를 동기화 상태로 유지합니다.
Hostinger에서 Syncthing을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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