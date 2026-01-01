Syncthing은 중앙 서버 없이 기기 간 파일을 지속적으로 동기화하는 분산형 파일 동기화 도구입니다. 모든 데이터는 사용자의 기기에 저장되며 TLS 암호화 및 완벽한 순방향 비밀성을 통해 전송됩니다. 클라우드 중개자나 계정이 필요 없습니다.

VPS에 Syncthing을 자체 호스팅하면 24시간 내내 온라인 상태를 유지하는 영구 동기화 노드가 생성되어, 일부 기기가 오프라인 상태일 때도 모든 기기가 최신 상태를 유지하도록 보장합니다. 폴더 버전 관리, 충돌 처리 및 크로스 플랫폼 클라이언트 지원을 통해 Syncthing은 Dropbox 및 Google Drive의 개인 정보 보호 우선 대안입니다.