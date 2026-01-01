Yopass는 이메일 스레드, 채팅 기록 또는 지원 티켓에 남기지 않고 비밀번호, 토큰 및 민감한 파일을 안전하게 공유할 수 있도록 해주는 오픈 소스 암호화된 비밀 공유 서비스입니다. 비밀은 서버로 전송되기 전에 OpenPGP를 사용하여 브라우저에서 암호화됩니다. 복호화 키는 서버에 절대 도달하지 않으므로 호스트조차도 귀하의 비밀을 읽을 수 없습니다. 각 비밀은 조회되거나 구성 가능한 만료 기간이 지나면 자동으로 자체 파괴되는 고유한 일회성 URL을 얻습니다.

VPS에 Yopass를 자체 호스팅하면 조직에 자격 증명 및 민감한 구성 데이터를 공유하기 위한 비공개적이고 감사 가능한 채널을 제공합니다. 관리할 계정도, 추적도, 일반 텍스트 저장 공간도 없으며, 팀 내에서 또는 외부 당사자와 비밀을 안전하게 교환하기 위한 깔끔한 인터페이스만 있을 뿐입니다.