Yopass 원클릭 설치
자체 파괴되는 일회성 링크를 통해 비밀번호 및 민감한 데이터를 전송하기 위한 암호화된 비밀 공유 서비스.
Yopass용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Yopass 활용으로 만들 수 있는 것
Yopass는 이메일 스레드, 채팅 기록 또는 지원 티켓에 남기지 않고 비밀번호, 토큰 및 민감한 파일을 안전하게 공유할 수 있도록 해주는 오픈 소스 암호화된 비밀 공유 서비스입니다. 비밀은 서버로 전송되기 전에 OpenPGP를 사용하여 브라우저에서 암호화됩니다. 복호화 키는 서버에 절대 도달하지 않으므로 호스트조차도 귀하의 비밀을 읽을 수 없습니다. 각 비밀은 조회되거나 구성 가능한 만료 기간이 지나면 자동으로 자체 파괴되는 고유한 일회성 URL을 얻습니다.
VPS에 Yopass를 자체 호스팅하면 조직에 자격 증명 및 민감한 구성 데이터를 공유하기 위한 비공개적이고 감사 가능한 채널을 제공합니다. 관리할 계정도, 추적도, 일반 텍스트 저장 공간도 없으며, 팀 내에서 또는 외부 당사자와 비밀을 안전하게 교환하기 위한 깔끔한 인터페이스만 있을 뿐입니다.
Yopass의 주요 특징
종단 간 암호화
비밀은 전송 전에 브라우저에서 OpenPGP를 사용하여 암호화되며, 이를 통해 서버는 평문 데이터에 절대 접근할 수 없도록 보장합니다.
일회성 링크
각 비밀은 고유한 URL을 생성하며, 이 URL은 첫 조회 후 영구적으로 파기되어 무단 재접근을 방지합니다.
만료 설정
비밀이 시간, 일, 또는 주 단위로 자동으로 만료되도록 설정하여, 잊혀진 링크를 통해 오래된 민감한 데이터가 검색되는 것을 방지할 수 있습니다.
맞춤형 비밀번호 보호
일회성 링크 자체를 넘어서는 추가적인 보호 계층을 위해 비밀에 선택적 암호 문구를 추가하세요.
파일 공유
암호화된 파일을 텍스트 보안 정보와 함께 업로드하고 공유하며, 스트리밍 암호화를 통해 파일 내용을 종단 간 비공개로 유지합니다.
계정 필요 없음
수신자는 로그인 없이 직접 링크를 통해 비밀 정보에 접근할 수 있으며, 이를 통해 외부 계약자 또는 클라이언트와 자격 증명을 번거로움 없이 공유할 수 있습니다.
Hostinger에서 Yopass을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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