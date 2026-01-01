Roundcube는 호스팅 제공업체, 대학 및 자체 호스팅 사용자들이 모든 IMAP 메일함에 빠르고 현대적인 웹 인터페이스를 제공하기 위해 오랫동안 사용해 온 오픈 소스 웹메일 클라이언트입니다. Roundcube는 기존 IMAP 및 SMTP 서버에 연결됩니다. (그 자체로는 메일 서버가 아닙니다.) 따라서 현재 메일함 제공업체를 유지하면서 드래그 앤 드롭 폴더 관리, 스레드 대화, 연락처 및 플러그인 시스템을 갖춘 세련되고 사용자 정의 가능한 프런트엔드를 얻을 수 있습니다.

자체 VPS에 Roundcube를 자체 호스팅하면 웹메일 세션, 주소록 및 사용자 기본 설정을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 트래픽을 프로파일링하거나 계정 기능을 제한하는 타사 웹메일 서비스로부터 벗어날 수 있습니다.