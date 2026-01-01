이메일 읽기, 쓰기 및 정리를 위한 데스크톱과 유사한 인터페이스를 갖춘 브라우저 기반 IMAP 웹메일 클라이언트입니다.
Roundcube용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Roundcube 활용으로 만들 수 있는 것
Roundcube는 호스팅 제공업체, 대학 및 자체 호스팅 사용자들이 모든 IMAP 메일함에 빠르고 현대적인 웹 인터페이스를 제공하기 위해 오랫동안 사용해 온 오픈 소스 웹메일 클라이언트입니다. Roundcube는 기존 IMAP 및 SMTP 서버에 연결됩니다. (그 자체로는 메일 서버가 아닙니다.) 따라서 현재 메일함 제공업체를 유지하면서 드래그 앤 드롭 폴더 관리, 스레드 대화, 연락처 및 플러그인 시스템을 갖춘 세련되고 사용자 정의 가능한 프런트엔드를 얻을 수 있습니다.
자체 VPS에 Roundcube를 자체 호스팅하면 웹메일 세션, 주소록 및 사용자 기본 설정을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 트래픽을 프로파일링하거나 계정 기능을 제한하는 타사 웹메일 서비스로부터 벗어날 수 있습니다.
Roundcube의 주요 특징
IMAP 웹메일 클라이언트
모든 IMAP 및 SMTP 서버에 연결되어 계정 마이그레이션 없이 Roundcube를 기존 메일함의 프런트엔드로 사용할 수 있습니다.
반응형 탄력 스킨
기본 Elastic 인터페이스는 데스크톱, 태블릿, 휴대폰 화면에 맞춰 조정되어 모든 기기에서 기본 앱과 같은 경험을 제공합니다.
내장 주소록
개인 및 공유 연락처, 연락처 그룹, LDAP 디렉터리를 메시지와 함께 받은 편지함을 벗어나지 않고 관리하세요.
플러그인 생태계
managesieve 필터, 2단계 인증, 캘린더, 암호화 등을 위한 플러그인으로 기능을 확장하세요.
스레드형 대화
관련 메시지를 대화 스레드로 그룹화하고, 전체 텍스트 검색 및 빠른 필터 기능을 활용하여 바쁜 메일함을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
다국어 지원
70개 이상의 언어로 번역되어 제공되며, 사용자별 언어 및 시간대 기본 설정을 기본적으로 지원합니다.
Hostinger에서 Roundcube을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.