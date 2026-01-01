Gotify 원클릭 설치.
간단한 REST API와 실시간 WebSocket 전송을 갖춘 자체 호스팅 푸시 알림 서버.
Gotify용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Gotify 활용으로 만들 수 있는 것
Gotify는 실시간으로 메시지를 주고받을 수 있게 해주는 경량 오픈 소스 푸시 알림 서버입니다. 간단한 REST API를 통해 Firebase, Pushover 또는 다른 타사 서비스에 의존하지 않고 스크립트, 모니터링 도구, 크론 작업 및 애플리케이션에서 알림을 쉽게 통합할 수 있습니다. 여러 클라이언트 애플리케이션을 지원하며 우선순위 수준에 따라 소스별로 알림을 정리합니다.
Gotify를 자체 호스팅하면 모든 알림 데이터를 자체 VPS에 보관하여 개인 정보 보호 및 가용성을 보장합니다. 최소한의 리소스 사용량은 메모리나 CPU를 놓고 경쟁하지 않고 다른 애플리케이션과 함께 원활하게 실행될 수 있음을 의미합니다.
Gotify의 주요 특징
단순한 REST API
모든 스크립트 또는 애플리케이션에서 단일 HTTP POST 요청으로 알림을 보낼 수 있습니다. SDK가 필요 없으며 복잡한 설정도 필요 없습니다.
실시간 웹소켓
메시지는 웹소켓을 통해 연결된 클라이언트에게 즉시 푸시되므로, 알림이 전송되는 즉시 귀하의 기기에 표시됩니다.
안드로이드 및 웹 클라이언트
공식 앱으로 안드로이드 기기에서 알림을 받거나, 내장된 웹 UI를 통해 모든 브라우저에서 메시지를 모니터링하세요.
다중 애플리케이션 지원
소스 애플리케이션별로 알림을 정리하고, 별도의 토큰과 우선순위 수준을 사용하여 모니터링 알림, 백업, CI 이벤트를 명확하게 분리합니다.
플러그인 확장성
코어 서버를 수정하지 않고 커뮤니티 플러그인을 통해 Gotify를 확장하여 새로운 알림 소스, 전달 규칙 및 사용자 지정 통합을 추가할 수 있습니다.
Hostinger에서 Gotify을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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