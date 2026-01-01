Gotify는 실시간으로 메시지를 주고받을 수 있게 해주는 경량 오픈 소스 푸시 알림 서버입니다. 간단한 REST API를 통해 Firebase, Pushover 또는 다른 타사 서비스에 의존하지 않고 스크립트, 모니터링 도구, 크론 작업 및 애플리케이션에서 알림을 쉽게 통합할 수 있습니다. 여러 클라이언트 애플리케이션을 지원하며 우선순위 수준에 따라 소스별로 알림을 정리합니다.

Gotify를 자체 호스팅하면 모든 알림 데이터를 자체 VPS에 보관하여 개인 정보 보호 및 가용성을 보장합니다. 최소한의 리소스 사용량은 메모리나 CPU를 놓고 경쟁하지 않고 다른 애플리케이션과 함께 원활하게 실행될 수 있음을 의미합니다.