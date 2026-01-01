PicoShare는 한 가지 기능을 잘 수행하도록 설계된 오픈 소스, 미니멀리스트 파일 공유 서비스입니다. 파일을 업로드하고 직접 다운로드 링크를 공유하는 것입니다. 완전한 클라우드 스토리지 플랫폼과 달리, PicoShare는 폴더 계층 구조, 다중 사용자 계정, 저장 공간 할당량이 없습니다. 단지 관리자 인터페이스를 보호하는 단일 공유 암호와 공유하는 각 파일에 대한 깔끔한 공개 URL만 제공합니다. 링크는 구성 가능한 기간 또는 다운로드 횟수 후에 만료되도록 설정할 수 있으며, 게스트 업로드 링크를 통해 외부 기여자는 계정 없이도 서버에 파일을 제출할 수 있습니다.

VPS에 PicoShare를 자체 호스팅하면 공유 파일이 귀하와 수신자 사이에 제3자 플랫폼 없이 귀하의 자체 인프라에 저장되며, 파일이 너무 크다는 이유로 거부되지 않습니다.