PicoShare 원클릭 설치.
만료되는 링크, 게스트 업로드, 파일 크기 제한이 없는 미니멀리스트 자체 호스팅 파일 공유.
PicoShare용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
PicoShare 활용으로 만들 수 있는 것
PicoShare는 한 가지 기능을 잘 수행하도록 설계된 오픈 소스, 미니멀리스트 파일 공유 서비스입니다. 파일을 업로드하고 직접 다운로드 링크를 공유하는 것입니다. 완전한 클라우드 스토리지 플랫폼과 달리, PicoShare는 폴더 계층 구조, 다중 사용자 계정, 저장 공간 할당량이 없습니다. 단지 관리자 인터페이스를 보호하는 단일 공유 암호와 공유하는 각 파일에 대한 깔끔한 공개 URL만 제공합니다. 링크는 구성 가능한 기간 또는 다운로드 횟수 후에 만료되도록 설정할 수 있으며, 게스트 업로드 링크를 통해 외부 기여자는 계정 없이도 서버에 파일을 제출할 수 있습니다.
VPS에 PicoShare를 자체 호스팅하면 공유 파일이 귀하와 수신자 사이에 제3자 플랫폼 없이 귀하의 자체 인프라에 저장되며, 파일이 너무 크다는 이유로 거부되지 않습니다.
PicoShare의 주요 특징
만료되는 공유 링크
특정 기간 또는 다운로드 횟수 이후에 링크가 만료되도록 설정하여, 공유된 파일이 용도를 다하면 자동으로 제거됩니다.
게스트 업로드 링크
일회성 또는 재사용 가능한 업로드 링크를 생성하여 외부 협력자가 계정을 생성하거나 다른 파일을 볼 필요 없이 귀하의 서버에 파일을 제출할 수 있도록 합니다.
파일 크기 제한 없음
PicoShare는 파일 크기나 유형에 제한을 두지 않아, 클라우드 서비스에서 거부할 수 있는 대용량 동영상, 디스크 이미지 또는 아카이브를 공유할 수 있습니다.
외부 종속성 없음
SQLite는 모든 메타데이터를 로컬에 저장합니다. — 데이터베이스 서버, Redis, 백그라운드 워커 없이 — 전체 배포를 단일 컨테이너로 만들 수 있습니다.
직접 다운로드 URL
공유된 각 파일은 깔끔하고 영구적인 직접 다운로드 URL을 얻으므로 수신자는 웹 인터페이스를 탐색하거나 로그인할 필요 없이 다운로드할 수 있습니다.
Hostinger에서 PicoShare을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
권장 서버 위치:
확인 중...
현지에서 시작하여 글로벌 시장으로 성장하세요.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.
더 많은 배포 가능한 앱을 살펴보세요
AList
30개 이상의 스토리지 백엔드 지원 기능을 갖춘 자체 호스팅 파일 목록 및 WebDAV 서버배포
AnonUpload
AnonUpload는 데이터베이스 요구 사항이 없는 안전한 익명 파일 공유 애플리케이션입니다.배포
ArchiveBox
웹 페이지와 미디어를 보존하기 위한 셀프 호스팅 인터넷 아카이빙 솔루션배포