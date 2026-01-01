Kestra는 상용구 인프라 코드를 작성하지 않고도 복잡한 파이프라인을 예약, 실행 및 모니터링해야 하는 엔지니어를 위해 구축된 오픈 소스 이벤트 기반 워크플로 오케스트레이션 플랫폼입니다. 선언적 YAML 기반 워크플로 정의와 실시간 시각적 편집기, 라이브 토폴로지 그래프 및 실행 리플레이를 결합하여 초보자도 쉽게 접근할 수 있고 대규모 데이터 엔지니어링 팀에게도 충분히 강력합니다.

VPS에 Kestra를 자체 호스팅하면 무제한 워크플로, 완전한 데이터 주권, 그리고 SaaS 공급업체에 자격 증명을 노출하지 않고도 모든 내부 서비스 또는 데이터베이스에 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. 내장된 플러그인 라이브러리는 400개 이상의 통합 기능을 즉시 지원합니다.