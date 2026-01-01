Kestra 원클릭 설치
시각적 편집기를 사용하여 데이터 파이프라인 및 자동화 워크플로우를 구축, 예약, 모니터링할 수 있는 오픈 소스 워크플로우 오케스트레이션 플랫폼.
Kestra용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kestra 활용으로 만들 수 있는 것
Kestra는 상용구 인프라 코드를 작성하지 않고도 복잡한 파이프라인을 예약, 실행 및 모니터링해야 하는 엔지니어를 위해 구축된 오픈 소스 이벤트 기반 워크플로 오케스트레이션 플랫폼입니다. 선언적 YAML 기반 워크플로 정의와 실시간 시각적 편집기, 라이브 토폴로지 그래프 및 실행 리플레이를 결합하여 초보자도 쉽게 접근할 수 있고 대규모 데이터 엔지니어링 팀에게도 충분히 강력합니다.
VPS에 Kestra를 자체 호스팅하면 무제한 워크플로, 완전한 데이터 주권, 그리고 SaaS 공급업체에 자격 증명을 노출하지 않고도 모든 내부 서비스 또는 데이터베이스에 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. 내장된 플러그인 라이브러리는 400개 이상의 통합 기능을 즉시 지원합니다.
Kestra의 주요 특징
비주얼 워크플로우 편집기
브라우저 기반 토폴로지 뷰에서 YAML을 입력하는 대로 실시간으로 렌더링되는 워크플로우를 구축하고 편집할 수 있습니다. — 별도의 다이어그램 도구가 필요 없습니다.
이벤트 기반 트리거
내장된 트리거 유형을 사용하여 예약, 웹훅, 파일 도착, 메시지 큐 이벤트 또는 데이터베이스 변경 시 워크플로를 트리거합니다.
400개 이상의 플러그인
AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API 및 수십 개의 데이터베이스에 커넥터 코드를 작성할 필요 없이 연결하세요.
실행 재현
어떤 작업이든 과거 실행을 다시 실행하고, 각 단계에서 입력 및 출력을 검사하며, 전체 파이프라인을 다시 시작하지 않고 실패를 디버그합니다.
병렬 작업 실행
동일한 워크플로 내에서 작업 그룹을 병렬 또는 순차적으로 실행하여 처리량을 극대화하고 종단 간 파이프라인 지연 시간을 최소화합니다.
Hostinger에서 Kestra을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.