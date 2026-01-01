원클릭 설치로 GoWA 배포
다중 장치 메시징 자동화를 위해 Go로 구축된 경량 WhatsApp REST API 및 웹 인터페이스.
GoWA용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GoWA 활용으로 만들 수 있는 것
GoWA (Go WhatsApp 웹 멀티 디바이스)는 멀티 디바이스 프로토콜을 통해 WhatsApp에 연결하는 오픈 소스 REST API 서버입니다. WhatsApp 세션을 관리하기 위한 깔끔한 웹 UI와 메시지 전송, 연락처 관리, 웹훅 처리를 위한 완전한 REST API를 제공하며, 이 모든 것을 사용자 자신의 서버에서 할 수 있습니다.
VPS에 GoWA를 자체 호스팅하면 WhatsApp 세션 데이터의 개인 정보가 보호되고, API에 타사 제공업체의 속도 제한이 없으며, 메시지 라우팅 및 웹훅 통합에 대한 완전한 제어권을 유지할 수 있습니다.
GoWA의 주요 특징
REST API
어떤 언어나 도구에서든 텍스트, 이미지, 문서 및 위치 메시지를 프로그래밍 방식으로 전송할 수 있는 전체 HTTP API.
다중 기기 지원
별도의 전화 연결 없이 여러 WhatsApp 계정을 단일 서버 인스턴스에 연결합니다.
웹 인터페이스
코드 작성 없이 QR 코드 스캔, 세션 관리 및 API 호출 테스트를 위한 내장 웹 UI.
Webhook 통합
챗봇 자동화, CRM 통합 또는 알림 워크플로를 위해 수신 메시지를 사용자 고유의 엔드포인트로 전달합니다.
기본 인증
무단 액세스를 방지하려면 사용자 이름/비밀번호 자격 증명으로 API 및 웹 UI를 보호하세요.
Hostinger에서 GoWA을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.