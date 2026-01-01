GoWA (Go WhatsApp 웹 멀티 디바이스)는 멀티 디바이스 프로토콜을 통해 WhatsApp에 연결하는 오픈 소스 REST API 서버입니다. WhatsApp 세션을 관리하기 위한 깔끔한 웹 UI와 메시지 전송, 연락처 관리, 웹훅 처리를 위한 완전한 REST API를 제공하며, 이 모든 것을 사용자 자신의 서버에서 할 수 있습니다.

VPS에 GoWA를 자체 호스팅하면 WhatsApp 세션 데이터의 개인 정보가 보호되고, API에 타사 제공업체의 속도 제한이 없으며, 메시지 라우팅 및 웹훅 통합에 대한 완전한 제어권을 유지할 수 있습니다.